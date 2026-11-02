Yamaha RW350 svelato a EICMA: il nuovo scooter adventure per città e fuoristrada

Motore bicilindrico da 330 cc, sospensioni a lunga escursione, ruote da 16 e 14 pollici e una ricca dotazione tecnologica per affrontare ogni percorso

A EICMA 2026, una delle più interessanti novità svelate da Yamaha è stata la nuova famiglia di scooter adventure RW. Modelli nati per muoversi comodamente in città e in grado di destreggiarsi senza problemi anche quando si tratta di percorrere strade sterrate. Abbiamo già visto RW700 e RW700 Explore nate per offrire un'esperienza d'uso senza compromessi.

La casa giapponese ha però voluto proporre anche un modello più accessibile, progettato per offrire prestazioni e facilità di utilizzo sia negli spostamenti urbani sia quando si decide di proseguire oltre l’asfalto. Si tratta della nuova Yamaha RW350 dotata di un motore bicilindrico di 330 cc.

Yamaha RW350

Lo stile riprende quello delle sorelle maggiori caratterizzate da un gruppo ottico anteriore composto da 4 elementi a LED che trae espirazione dalla famiglia Adventure Yamaha. Il nuovo scooter adventure sarà disponibile nelle colorazioni Sage Blue, Arashi Sand e Midnight Black.

Motore bicilindrico

Il cure pulsante è un motore bicilindrico da 330 cc in grado di erogare 21,5 kW (29,2 CV) a 7.000 giri/min e 31,5 Nm a 5.750 giri/min. Lo scooter adventure può contare sul nuovo sistema Yamaha Dynamic Ride. In pratica, il motore è fissato rigidamente al telaio, mentre soltanto l’unità CVT si muove verticalmente facendo perno attorno all’albero motore.

Tale scelta tecnica riduce sensibilmente le masse non sospese, aumenta la rigidità e offre maggiore libertà nella progettazione della sospensione posteriore. Inoltre, un sistema di bilanciamento a quattro assi lavora in sinergia con motore e CVT per contribuire a una guida più fluida.

Yamaha RW350

Nuova Yamaha RW350 adotta anche YCC-T e Yamaha Ride Control, con le tre modalità Street, Explorer ed Eco. In questo modo sarà possibile adattare il comportamento del veicolo in base alle condizioni di guida. La dotazione di serie prevede pure il cruise control.

Ciclistica

Yamaha RW350 è costruito attorno a un telaio backbone in tubi di acciaio ad alta resistenza. Parlando della ciclistica, troviamo davanti una forcella rovesciata da 37 mm che offre 140 mm di escursione, mentre al posteriore è presente una coppia di ammortizzatori con 105 mm di escursione e precarico regolabile su sette posizioni.

Yamaha RW350

La scheda tecnica vede poi la presenza di una ruota anteriore da 16 pollici e una posteriore da 14 pollici. Entrambe adottano pneumatici tubeless Dunlop D615 con battistrada a blocchi sviluppato specificamente per RW350. L’altezza da terra raggiunge i 185 mm. Come le sorelle maggiori, anche la RW350 può contare su pedane con inserti in gomma removibili e poggiapiedi anteriori ripiegabili, permettendo al pilota di passare con naturalezza dalla posizione seduta a quella in piedi.

Tecnologia

La dotazione di serie prevede un display TFT a colori da 5 pollici (disponibili 3 temi grafici), compatibile con MyRide e Garmin StreetCross. Ci sono inoltre Smart Key, sistema One-Push Start, presa USB-C, illuminazione full LED, indicatori di direzione con disattivazione automatica, Emergency Stop Signalling (ESS), cruise control già menzionato prima e Traction Control System.

Yamaha RW350

Disponibilità e prezzi

Yamaha RW350 sarà disponibile dalla primavera 2027. Prezzi ancora non comunicati.

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