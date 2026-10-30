QJMotor SRK 125RS, la piccola sportiva mette le ali: debutto a EICMA

Debutta a EICMA 2026 la nuova QJMotor SRK 125RS, una piccola sportiva che strizza l'occhio ai giovani motociclisti. La piattaforma è la medesima della nuova naked SRK 125J ma qui ovviamente declinata in una chiave più sportiva.

QJMotor SRK 125RS

La carena integrale, il cupolino e l'impostazione di guida offrono un rapporto tra moto e pilota più simile a quello delle sportive di cilindrata superiore.

Design da vera sportiva

Il frontale di questa piccola sportiva offre un look aggressivo che viene enfatizzato dalla presenza gruppo ottico a LED e dal cupolino. Le carene laterali avvolgono invece il motore e contribuiscono a offrire una silhouette compatta. Come sulle sportive di ben altra categoria troviamo le alette aerodinamiche integrate nella carenatura. Più un vezzo estetico che funzionale.

QJMotor SRK 125RS

Di conseguenza, la nuova QJMotor SRK 125RS offre un look da supersportiva moderna con in più l'accessibilità tipiche delle ottavo di litro.

Motore

La piattaforma è quella della nuova QJMotor SRK 125RS e quindi troviamo sempre il motore monocilindrico 125 cc da 15 CV a 9.500 giri al minuto, con una coppia massima di 12,1 Nm a 7.000 giri al minuto. Motore abbinato a un cambio a 6 marce. C'è il controllo di trazione per la massima sicurezza.

Telaio e ciclistica

Telaio in acciaio con la ciclistica affidata davanti a una forcella telescopica a steli rovesciati, mentre al posteriore c'è un monoammortizzatore centrale. L'impianto frenante è composto da un disco da 260 mm davanti e da 240 mm dietro. Ovviamente è presente l'ABS.

QJMotor SRK 125RS

Rispetto alla cugina naked, la SRK 125RS cambia molto sotto il profilo dell'ergonomia con una posizione in sella ispirata alle moto sportive più gradi. Inoltre, il serbatoio sagomato favorisce il contatto con la moto e permette di accompagnarne i movimenti con le gambe. Il cupolino, invece, contribuisce alla protezione aerodinamica. Peso in ordine di marcia di 144 kg.

Tecnologia

La nuova SRK 125RS di serie offre illuminazione a LED, strumentazione con schermo TFT da 5 pollici a colori e connettività BT e sensori di pressione.

Prezzo

Disponibilità, colori e prezzi saranno comunicati con l'avvicinarsi del lancio sul mercato.

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