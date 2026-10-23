Benda Rover 500: cosa sappiamo della nuova cruiser cinese

Gli inglesi hanno accolto i rumor sulla nuova Benda Rover 500 con il loro consueto humor e tanta ironia. Nel gergo d'Oltremanica, infatti, benda richiama un'espressione colloquiale legata alle sbronze o alle uscite decisamente movimentate, mentre Rover evoca immediatamente l'iconico (e ormai nostalgico) marchio automobilistico inglese.

Battute linguistiche a parte, dalla Nuova Zelanda arrivano notizie attendibili sul fatto che la nuova cruiser di fabbricazione cinese sarebbe davvero in arrivo, anche se notizie ufficiali non sono per ora state divulgate. Del resto, il produttore di Hangzhou continua a spingere sull'acceleratore dell'espansione globale, ampliando una gamma cruiser che ha già dimostrato di sapersi ritagliare uno spazio ben preciso anche sul nostro mercato.

Architettura e meccanica: la ricetta classica di Hangzhou

La Benda Rover 500 si presenterebbe come una custom cruiser di media cilindrata, caratterizzata da linee muscolose che combinano un'impostazione classica e un assetto decisamente basso con tocchi moderni: come i fianchi del serbatoio concavi: almeno a giudicare dalle foto accreditate alla pagina Facebook in tailandese Momo Motorbike (l'immagine di copertina è invece una nostra ricostruzione ottenuta con A.I.).

Nulla di confermato ufficialmente, sia chiaro, ma è probabile che sotto il serbatoio troveremo il noto propulsore bicilindrico a V da 448 cc raffreddato a liquido, un'unità accreditata di circa 47,6 CV a 9.000 giri/min e 42 Nm di coppia a 7.200 giri/min. La trasmissione finale sfrutterebbe una classicissima cinghia dentata, per una guida fluida e manutenzione ridotta.

La foto della Benda Rover 500 attribuita a Momo Motorbike

Scommettiamo su questa motorizzazione perché è coerente con la dennominazione del nuovo modello e si tratta di una configurazione ampiamente collaudata in casa Benda, ideale per la guida con patente A2 e già apprezzata su modelli come la Napoleon Bob 500.

La ciclistica prevedrebbe una forcella a steli rovesciati all'anteriore, doppio ammortizzatore posteriore e cerchi in lega da 16 pollici, mentre tra gli ausili alla guida risponderebberopresente l'ABS di serie e il controllo di trazione TCS (il condizionale è sempre d'obbligo, trattandosi di rumors.

La dotazione comprenderebbe anche gruppi ottici full LED, una strumentazione digitale di facile lettura e prese di ricarica USB, elementi ormai immancabili per la categoria.

Disponibilità e debutto sul mercato

Trattiamo la notizia con prudenza perché al momento la Benda Rover 500 non figura ancora nei listini ufficiali europei ed è probabile che il nome possa subire un adattamento prima dell'effettiva commercializzazione in Occidente.

L'ipotesi più accreditata è un debutto ufficiale sui mercati internazionali nel corso del 2027, con la possibilità di vedere i primi prototipi o la versione definitiva già durante le principali fiere di settore autunnali. Qualcuno ha detto EICMA 2026? Mai dire mai.

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