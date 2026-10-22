Kymco CV-X45, lo scooter adventure che sfida Honda X-ADV: debutto a EICMA?

All'International Heavy Motorcycle Show di Taipei nel luglio 2026, Kymco aveva presentato un nuovo modello per il segmento sempre più dinamico degli scooter crossover adventure. Si tratta del Kymco CV-X45 che avevamo visto come concept a EICMA 2024 quando ancora si chiamava CV-R5. Del nuovo CV-X45 se ne era parlano ancora alcuni mesi fa quando emerse la notizia che l'azienda aveva registrato questo nome. A quanto pare, il nuovo scooter adventure che punta dritto a sfidare modelli del calibro della Honda X-ADV, sembra pronto per fare il suo debutto europeo a EICMA 2026 che aprirà i battenti all'inizio di novembre.

Kymco CV-X45: cosa sappiamo

Si dice che la Kymco CV-X45 sia equipaggiata con un motore monocilindrico da 427 cc raffreddato a liquido. Secondo le specifiche tecniche condivise da Kymco in occasione della presentazione del prototipo CV-R5 a EICMA 2024, il motore dovrebbe erogare 34 CV e una coppia massima di 40 Nm.

Kymco CV-R5, 3/4 posteriore

La ciclistica prevede una forcella a steli rovesciati e un monoammortizzatore con sistema PTM (Pivoting Torque Management). Il motore è collocato al centro del telaio. Ruota anteriore da 15 pollici con doppio freno a disco e ruota posteriore con singolo freno a disco. La trasmissione finale è prevista a catena con O-ring.

Tra le altre caratteristiche che dovrebbero essere presenti sulla nuova Kymco CV-X45, un display a colori completamente digitale, il cruise control e un ampio vano portaoggetti.

Kymco CV-R5, metà scooter metà moto adventure

Debutto a EICMA 2026?

Tutto farebbe pensare di si e per lo scoprirlo non bisognerà attendere molto. Secondo alcune indiscrezioni, la commercializzazione in Europa partirebbe poi nel primo trimestre 2027.

Fonte: Motorrad

VEDI ANCHE

Tags