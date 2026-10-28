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EICMA 2026: le novità Suzuki con Marco Quaglino

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55 minuti fa - E' in arrivo l'erede della GSX-R1000R? Con lei una naked modern-retro

Marco Quaglino ci racconta i due nuovi progetti di Suzuki: la GSX-10R e la SV-7S: due novità con un'eredità importante nel DNA
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Due novità quest'anno a EICMA 2026 per Suzuki, una sportiva stradale, la GSX-10R, e una naked, la SV-7S. Entrambi i progetti hanno in comune la forte eredità dal passato della Casa di Hamamatsu, passato che si aggiorna per essere al passo coi tempi.

GSX-10R potrebbe essere l'erede della mitica GSX-R1000R, con un motore K5 evoluto e la promessa di un piacere di guida puro tra i cordoli e sui passi di montagna. Niente prestazioni estreme e potenza incontrollabile, ma fruibilità e intelligente versatilità di utilizzo.

SV-7S è una naked in stile modern-retro erede della SV650. Anche in questo caso Suzuki ha scelto di creare una moto dalla guida dinamica adatta a tutti, dai neofiti ai motociclisti esperti. 

Di queste novità e di altro ci parla Marco Quaglino, Motorcycle Sales Manager di Suzuki Italia.

Intervista a Marco Quaglino

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Isabella Galli
Una storica di arte contemporanea in redazione a MotorBox? Ebbene sì, Isabella è il classico profilo multitasking che se serve sfodera risorse di ogni tipo. Marchigiana di nascita, milanese per amore, faro per i suoi figlioli Ada e Leopoldo. Energia, ironia, fantasia: per il team è responsabile Progetti Speciali, in realtà qualsiasi attività che la coinvolga assume dei contorni straordinari. Questo nonostante ammetta che auto e moto, ai suoi occhi, sono tutte uguali.

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