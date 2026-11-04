CFMoto 1000MT-X, arrivano gli scarichi EXAN OV-Rally e X-Rally

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La CFMoto 1000MT-X, la maxi adventure con cui il marchio cinese è salita di categoria, ha già i suoi scarichi aftermarket. Li firma EXAN, marchio di Lissone, che ha sviluppato due terminali dedicati, l’OV-Rally e l’X-Rally. Sono diversi nel design e nel carattere, ma hanno in comune la leggerezza, un suono più coinvolgente e l’omologazione Euro 5+ per l’uso su strada. Entrambi si possono avere in acciaio inox satinato, inox satinato nero e titanio.
Due scarichi, una filosofia
EXAN ha sviluppato i due terminali sulle geometrie della moto, per integrarli con precisione nella configurazione originale. Sono entrambi slip-on, cioè sostituiscono solo il silenziatore. Si collegano ai collettori di serie con un raccordo specifico e si montano senza modificare la moto. Secondo EXAN, entrambi alleggeriscono la moto rispetto allo scarico di serie. Danno al bicilindrico un suono più pieno, profondo e riconoscibile, e rendono la risposta all’acceleratore più pronta, soprattutto ai medi regimi, i più usati su strada, in viaggio e sui percorsi misti.
OV-Rally, lo stile più classico
L’OV-Rally ha forme più morbide ma, assicura EXAN, un carattere tutt’altro che docile. Il design mescola richiami al mondo dei rally con un’impronta più classica. Il silenziatore ha una sezione ovale, un fondello conico e un’uscita in acciaio inox con le saldature lasciate volutamente a vista, un dettaglio che ne sottolinea il carattere artigianale e tecnico e si sposa con le linee muscolose della moto. Il peso ridotto rispetto all’originale alleggerisce la parte posteriore, con benefici nei cambi di direzione e nella guida sul misto. Il suono è più corposo e definito, ma pensato per non diventare invadente nei lunghi trasferimenti.
L’OV-Rally costa 380 euro in inox satinato e 394,25 euro sia in inox satinato nero sia in titanio, IVA inclusa.
X-Rally, il più aggressivo
L’X-Rally cambia registro. La sezione romboidale, più tesa e geometrica, dà alla coda della 1000MT-X un aspetto più aggressivo e moderno. Anche qui l’uscita in acciaio inox con le saldature a vista diventa un elemento di stile che rafforza il carattere da avventura. Lo scarico alleggerisce visivamente la moto e ne aumenta la presenza. Il peso contenuto riduce le masse rispetto all’originale, dà una maggiore sensazione di agilità e accompagna il bicilindrico con una risposta pronta ai medi regimi. Il suono acquista corpo e profondità e diventa più personale, restando compatibile con l’uso turistico e le lunghe percorrenze.
L’X-Rally costa 408,50 euro in inox satinato e 422,75 euro sia in inox satinato nero sia in titanio, IVA inclusa.
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Dimmi che auto guidi e ti dirò chi sei. Che sia per scelta, esigenza o nessuna delle due, l’auto racconta molto delle persone. Non solo di chi ne fa un manifesto del proprio stile di vita. Daniele scrive di automobili perché raccontano molto del tempo in cui vengono pensate, prodotte e commercializzate. Cambiano forma, alimentazione e nome, ma continuano a dire qualcosa su chi le compra (e chi no). Giornalista pubblicista, racconta il mondo dell’auto cercando di capire cosa comunica davvero, oltre ai CV e ai consumi.