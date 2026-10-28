A EICMA 2026 arriva la Moto Guzzi V85 TT Napapijri

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Moto Guzzi svela a EICMA 2026 la nuova V85 TT Napapijri, una edizione speciale che celebra l'amore per i viaggi. Unendo il fascino della bicilindrica di Mandello del Lario con la filosofia outdoor del marchio di abbigliamento, questa globetrotter punta ad affascinare tutti i motociclisti che cercano stile, comfort e spirito d'avventura.
Moto Guzzi V85 TT Napapijri a EICMA 2026: il bicilindrico da 80 CV e la colorazione speciale
Una livrea esclusiva
A caratterizzare la nuova Moto Guzzi V85 TT Napapijri è una livrea dedicata ispirata ai colori del brand di moda e alla bandiera norvegese. Il rosso e il blu spiccano sul bianco del serbatoio, su cui figurano la mappa del planisfero e le coordinate di Capo Nord, storico omaggio all'impresa compiuta da Giuseppe Guzzi nel 1927. Tra le finiture spiccano il morsetto del manubrio inciso al laser, il motivo geometrico ricamato sulla sella e il parabrezza personalizzato. Ad arricchire la dotazione di serie c'è l'esclusiva Bering Bag Napapijri, il rinomato borsone in tela di cotone cerato pronto a sfidare ogni condizione atmosferica.
Moto Guzzi V85 TT Napapijri a EICMA 2026: il quadro strumenti digitale con connettività
Tecnologia e comfort per viaggiare in ogni stagione
Trattandosi di una vera moto adventure, il comfort e la versatilità sono al centro del progetto. La dotazione comprende di serie sella e manopole riscaldabili, ideali per affrontare le basse temperature, e la piattaforma Moto Guzzi MIA per connettere lo smartphone e sfruttare la navigazione sul display TFT da 5 pollici. La spinta è affidata al classico bicilindrico 850 cc da 80 CV con fasatura variabile, abbinato a un pacchetto elettronico con piattaforma inerziale a sei assi, Cornering ABS e quattro riding mode. Troviamo anche cerchi a raggi da 19” ant. e 17” post. e le protezioni per la guida in fuoristrada.
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Auto o moto, per lui non fa alcuna differenza: adora entrambe. Una vita spesa a Motociclismo ed Automobilismo, Alessandro passa dalle due alle quattro ruote con disinvoltura disarmante. La sua esperienza come tester di motociclette ne fa un punto di riferimento tecnico. Ma quando è il momento di scrivere, sa come rivolgersi anche alla casalinga di Voghera. Cresciuto nell’esempio del padre e maturato a suon di ginocchia grattugiate da cadute in moto, trascorre il tempo libero con la moglie Sara e i figli Federico e Niccolò, ai quali non perde occasione di insegnare la sacra filosofia dei motori e dello sport.