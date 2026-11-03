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Royal Enfield Continental GT 750: la nuova café racer debutta a EICMA

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40 minuti fa - Look rétro e anima più sportiva

La nuova Royal Enfield Continental GT 750 debutta con un look rétro, un motore bicilindrico da 743 cc e una doppia configurazione, con e senza carenatura
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Royal Enfield protagonista a EICMA 2026 con un pieno di novità. Oltre al lancio della nuova Himalayan 750, sul palco debutta anche la nuova Continental GT 750, evoluzione più sportiva e performante dell'iconica café racer. Moto caratterizzata da un look rétro, è spinta da nuovo motore bicilindrico da 743 cc che permette di renderla la motocicletta di serie più performante mai realizzata da Royal Enfield.

Royal Enfield Continental GT 750

Entriamo più nei dettagli e andiamo a scoprire la nuova Continental GT 750.

Una moto che guarda al passato

La moto porta avanti l'eredità della serie GT. La Continental GT 750 sarà disponibile in due versioni: una priva di carenatura e una dotata di carenatura. Mentre la variante senza carenatura rimane fedele alla silhouette distintiva della GT, quella carenata presenta invece una posizione di guida più orientata alla sportività. Cerchi a raggi, doppio freno a disco anteriore e singolo disco al posteriore, doppio terminali di scarico allungati e strumentazione a due elementi ibrida digitale/analogica, queste sono alcune caratteristiche che permettono di riconoscere la nuova moto.

Royal Enfield Continental GT 750

A EICMA 2026, la nuova proposta di Royal Enfield è stata esposta in tre colorazioni: Red Line, TT Blue e Master Clean.

Motore bicilindrico

Spinta da una versione potenziata del nuovo motore bicilindrico da 743 cc di Royal Enfield, la Continental GT 750 si posiziona come il modello di serie più performante mai realizzato dal marchio. In ogni caso, pur offrendo prestazioni interessanti, la moto mantiene un carattere volutamente analogico, con una tecnologia essenziale. Le precise specifiche tecniche non sono ancora state comunicate ma il motore è lo stesso della nuova Hymalaian 750 che è accreditato di 55 CV, forse con qualche piccolo affinamento per adattarlo al carattere della moto. Non appena arriveranno maggiori dettagli aggiorneremo l'articolo.

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Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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