Vespa Primavera e Sprint S elettriche 2027, nuovo motore Piaggio senza terre rare e più efficiente

Fuori sono le Vespa di sempre, dentro cambia il motore. Per il 2027 la gamma elettrica di Vespa adotta una nuova unità a emissioni zero, sviluppata e prodotta interamente in Italia da Piaggio Group. La novità principale è che il motore non contiene componenti realizzati con terre rare, materiali la cui estrazione e lavorazione hanno un forte impatto ambientale.

Un motore modulare

Vespa Sprint S 2027

Il nuovo motore nasce intorno a un’architettura modulare. Secondo Piaggio garantisce un’efficienza migliore, consumi di energia più bassi e prestazioni più brillanti. Grazie a un nuovo sensore di velocità migliora anche il controllo durante la guida. La famiglia elettrica comprende tre modelli. Il motore è nuovo per tutti, ma l’effetto cambia a seconda della versione.

Vespa Sprint S elettrica

La Vespa Primavera e la Vespa Sprint S sono omologate come ciclomotori, con velocità massima di 45 km/h. Con il nuovo motore guadagnano coppia, il che si traduce in partenze più pronte nel traffico cittadino. L’autonomia arriva fino a 85 km in modalità ECO. La batteria si estrae facilmente, così da poterla ricaricare dove è più comodo. La Vespa Primavera Tech è la versione omologata come motociclo e raggiunge i 67 km/h. In modalità ECO percorre fino a 100 km. Il nuovo motore e il nuovo sistema di gestione del veicolo ne migliorano l’efficienza, con un’autonomia che cresce del 12,5% e consumi di energia che calano del 17%. Anche nel ciclo di omologazione WMTC la Primavera Tech arriva a 90 km.

Vespa Primavera Tech elettrica

La funzione «Mantenimento», attivabile dal cruscotto, serve a preservare la batteria quando lo scooter resta fermo a lungo. La Tech ha un nuovo cruscotto digitale TFT da 5”, che mostra autonomia residua, stato della batteria, livello di recupero dell’energia in frenata e indicazioni di navigazione. Di serie c’è anche il sistema Piaggio Keyless, che oltre all’avviamento gestisce l’immobilizer elettronico antifurto e l’apertura della sella a distanza. Nel retroscudo arrivano due luci di cortesia a LED. Come succede sulle auto, restano accese per 30 secondi dopo lo spegnimento oppure, alla partenza, fino all’avviamento.

Connettività e accessori

Vespa, le novità del motore 2027

Il sistema Vespa MIA è di serie sulla Primavera Tech e disponibile come accessorio su Primavera e Sprint S. Collega lo smartphone allo scooter e, sulla Tech, mostra sul display le notifiche di chiamate e messaggi. Si può rispondere al telefono con i tasti al manubrio e usare i comandi vocali per chiamare o ascoltare musica. Il sistema gestisce anche la navigazione GPS, con le indicazioni che compaiono direttamente sul cruscotto. Attraverso l’app Vespa lo smartphone raccoglie i dati di utilizzo, come durata e lunghezza dei viaggi, percentuale di batteria consumata e numero di cicli di ricarica. La gamma di accessori originali comprende un bauletto in tinta con logo Vespa cromato, abbastanza grande per un casco integrale, completabile con uno schienalino rivestito come la sella. Il suo supporto funziona anche da portapacchi. Ci sono poi il parabrezza in metacrilato antischeggia, il cupolino trasparente o fumé, i portapacchi anteriore e posteriore e le protezioni perimetrali per la carrozzeria.

Il casco di punta è il jet Argentario, in ABS, con visiera trasparente antigraffio, visierino parasole interno, nuovo sistema di ventilazione e imbottiture removibili e lavabili. È disponibile in diversi colori da abbinare allo scooter. Completano l’offerta diversi demi-jet. Il Dec ha il grande logo nero su nero, il Bling è ricoperto di cristalli con logo a contrasto, il Blade è in ABS con finitura in ecopelle cucita, visiera fumé antigraffio e dettagli in alluminio. Il Langhe ha la calotta in ABS rivestita in ecopelle, mentre il Versilia ha il doppio logo in metallo, chiusura micrometrica a sgancio rapido, fodera ipoallergenica e traspirante e imbottiture lavabili.

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