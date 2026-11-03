Liux Big, la microcar elettrica in fibra di lino arriva in Italia a EICMA

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A EICMA 2026 non solo moto e scooter perché c'è spazio anche per la mobilità elettrica urbana e in particolar modo per i quadricicli. In occasione di questo importante evento, l'azienda spagnola Liux presenta al pubblico italiano il suo quadriciclo elettrico Liux Big di cui avevamo parlato in passato. Si tratta di un quadriciclo elettrico pesante L7e e quindi sarà in grado di raggiungere una velocità di 90 km/h. Le sue caratteristiche tecniche sono molto interessanti, a partire dall'utilizzo della fibra di lino per la monoscocca.
Leggere e sostenibile
Come dicevamo, le sue caratteristiche tecniche sono particolari e innovative. Liux Big nasce attorno a una monoscocca che utilizza un composito a base di fibra di lino, impiegata come materiale di rinforzo all'interno della matrice. Tale scelta permette di ridurre del 40% il peso rispetto a una struttura equivalente in acciaio e del 61% le emissioni di CO2 associate al componente. Minore peso significa anche un'autonomia migliore.
Specifiche tecniche
Le misure della microcar sono 2.700 mm lunghezza x 1.500 mm larghezza x 1.520 mm altezza. Il peso è di 648 kg, batteria inclusa e c'è pure un bagagliaio di 240 litri. Il motore elettrico è in grado di erogare 35 kW (47 CV) e 140 Nm. Il tutto è alimentato da una batteria da 15 o 20 kWh per, rispettivamente, 215 km di autonomia WMTC e 270 km stimati. La velocità massima è limitata a 90 km/h, mentre per lo scatto da 0 a 50 km/h servono 4,5 secondi. Le batterie sono removibili.
La scheda tecnica vede poi la presenza di sospensioni MacPherson indipendenti e freni a disco sulle quattro ruote.
Disponibilità e prezzi
Il lancio commerciale è atteso nel primo semestre del 2027. Il prezzo? Si parla di un costo inferiore ai 18 mila euro.
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Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).