LIUX BIG, una nuova microcar elettrica per battere il traffico in città: caratteristiche e prezzo

I quadricicli elettrici piacciono come alternativa per potersi muovere agilmente nelle sempre più congestionate città. In Italia sta per arrivare una nuova microcar e a portacela sarà Liux. Si tratta della nuova Liux Big che sarà commercializzata non solo nel nostro Paese ma pure in Francia e Spagna. Si tratta di un quadriciclo pesante L7e e quindi sarà in grado di raggiungere una velocità di 90 km/h. Le sue specifiche tecniche sono interessanti ma andiamo per gradi e scopriamo questo nuovo modello.

Leggera e scattante in città

Liux Big è una microcar a due posti le cui dimensioni sono 2.700 mm lunghezza x 1.500 mm larghezza x 1.520 mm altezza. Dunque, dimensioni estremamente compatte per muoversi agilmente in città e riuscire a parcheggiare anche negli spazi più stretti. Non manca nemmeno lo spazio per riporre alcune borse dato che il bagagliaio offre una capacità di 240 litri. Curiosità, per ridurre la sua impronta di carbonio, questo quadriciclo elettrico adotta una carrozzeria realizzata in fibra di lino. Il peso, incluse le batterie è di 580-600 kg.

Motore e autonomia: le batterie sono removibili

Dati tecnici alla mano, la nuova Liux Big è mossa da un motore elettrico con una potenza di picco di 35 kW e nominale di 15 kW. La velocità massima è limitata a 90 km/h, mentre per accelerare da 0 a 50 km/h servono 4,6 secondi. Il veicolo è dotato di batterie rimovibili che possono essere sostituite in officina in pochi minuti. Questa architettura modulare permette aggiornamenti della batteria con l’evoluzione della tecnologia.

In ogni caso, si potranno scegliere batterie da 15 o da 20 kWh che permettono un'autonomia, rispettivamente, di 215 e 270 km. L'accumulatore più grande, da una presa AC da 6,6 kW può passare dal 10% al'80% della carica in meno di 4,5 ore. La dotazione di serie? Tetto panoramico in vetro oscurato, aria condizionata e riscaldamento con climatizzatore e filtro antipolline, vetri e specchietti elettrici, infotainment da 7 pollici, telecamera posteriore, sensori di prossimità posteriori, 2 USB-A e 2 USB-C e cerchi da 14 pollici.

Prezzo

Liux Big sarà disponibile nel corso del semestre ad un prezzo inferiore ai 18.000 euro a cui scalare gli incentivi pubblici se disponibili.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 17/03/2026