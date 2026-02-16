La microcar più spaziosa al mondo. O il camper più mini di sempre

In Giappone non si ingrandisce: si miniaturizza. E così la locale Direct Cars prende un'umile kei car Daihatsu Hijet, le mette addosso una corazza Raptor, qualche LED da “spedizione nel Gobi” e la ribattezza Dune Rover, alias Katana Mini.
Il risultato è un micro‑camper che sembra un giocattolo… finché non apri la porta posteriore con scalino elettrico e scopri un interno da vero motorhome, solo compresso come un file ZIP.
Direct Cars Dune Rover, il micro camper / maxi minicar
Dentro c’è tutto: due divanetti che diventano letto matrimoniale, un secondo letto sopra la cabina, un frigo da 35 litri, un microonde, un lavello, l’aria condizionata...
Mancano solo bagno e doccia, ma pretendere un wellness center su un kei truck sarebbe stato troppo anche per gli ingegneri nipponici.
Gli interni (alla faccia del kei truck!)
L’energia arriva da una batteria da 100Ah (o 200Ah optional), con pannelli solari da 100W per chi sogna la vita off‑grid… in scala 1:2.
Il tutto è spinto dal solito 660 cc da 63 CV, rigorosamente due posti in cabina: sì, il camper “per quattro” può far dormire quattro persone, ma ne trasporta solo due. Gli altri due arrivano in autonomia, magari seguendo il Dune Rover come sherpa.
Per chi preferisce meno avventura e più città, c’è anche il PLAT, sempre su base Hijet ma con look più aerodinamico, porta laterale, tendalino e cucina maggiorata.
Direct Cars PLAT: più... civile
I prezzi? 4,39 milioni di yen per il PLAT, 5,98 milioni per il Dune Rover, che con gli optional sfiora i 7,18 milioni.
Al cambio, fanno circa 39.000 euro: non proprio un affare al metro quadro, ma sicuramente il modo più giapponese possibile per avere una casa al seguito, senza dover parcheggiare un condominio su ruote.
Fonte: CarScoops