Ligier Myli si rinnova: più stile, più spazio, più scelta per la microcar francese

La casa transalpina aggiorna il suo modello con le varianti LAB e MAX: design, versatilità e nuove motorizzazioni per ridefinire la sua famiglia L7 e L7e

Con l’inizio del 2026, Ligier introduce un’evoluzione strategica della Myli, (qui Ligier JS50 e Myli Diesel) uno dei modelli di riferimento nel panorama delle microcar europee,oggi con un nuovo listino molto competitivo.

Un nuovo corso per Ligier Myli

Forte di oltre 45 anni di esperienza, il marchio francese riorganizza la gamma puntando su una maggiore specializzazione dell’offerta, mantenendo al centro valori come sicurezza, comfort e stile. L’arrivo nelle concessionarie italiane è previsto da febbraio 2026 (guarda la homepage di Ligier Italia).

Nuova Ligier Myli: per il 2026 la microcar arriva in due versioni dalla personalità distinta

Due identità, una visione comune

La nuova famiglia si articola in due interpretazioni distinte: Myli LAB e Myli MAX. Come spiegato da Romain Illegems, Direttore Marketing & Comunicazione del gruppo, l’obiettivo è stato valorizzare il DNA del modello, ampliando l’accessibilità e offrendo esperienze di guida differenziate.



Antonello Curcuruto, AD di Ligier Group Italia, sottolinea invece come questa scelta consenta di proporre una gamma “su misura” per il mercato italiano, combinando design esclusivo e soluzioni pratiche, con un listino competitivo capace di ridefinire gli standard del segmento.

Nuova Ligier Myli: la versione LAB in livrea total black

Myli LAB: personalità e tecnologia

Pensata per chi vede l’auto come espressione personale, la Ligier Myli LAB punta su un’estetica decisa e su contenuti digitali avanzati. Il look total black, con dettagli opachi e cerchi carbon-look, rafforza l’impronta sportiva, mentre l’abitacolo è orientato alla connettività.

Caratteristiche principali Myli LAB:

Design sportivo con finiture nere opache

Supporto smartphone e personalizzazione avanzata

Tablet touch da 10” con Apple CarPlay e Android Auto

Servizio Ligier Studio per grafiche e adesivi su richiesta

Motorizzazioni e prezzi Myli LAB:

Elettrica 6 kWh: 11.249 €

Diesel REVO D+: 12.849 €

Elettrica L7 da 11 kWh: 13.999 €

Nuova Ligier Myli: la versione MAX pratica e funzionale

Myli MAX: spazio e funzionalità

La Myli MAX rappresenta la scelta razionale della gamma, progettata per chi privilegia praticità ed efficienza. Il sistema FLEX-IT consente una capacità di carico fino a 1,2 m³, un valore di riferimento nel segmento L7e.

Dotazioni principali Myli MAX:

Sedile passeggero completamente abbattibile

Cerchi in lega da 14” di serie

Sistema audio Bluetooth e vetri elettrici

Tre colori senza sovrapprezzo

Motorizzazioni e prezzi Myli MAX:

Elettrica 6 kWh: 13.499 €

Diesel REVO D+: 14.499 €

Elettrica High Performance 11 kWh L7e: 15.999 €

Nuova Ligier Myli: l'abitacolo ''automobilistico'' con finiture curate e display infotainment

Una microcar pensata per la mobilità moderna

Con la nuova Ligier Myli, il costruttore francese consolida la propria leadership nel settore microcar, offrendo una gamma chiara e mirata che risponde alle esigenze di mobilità urbana ed extraurbana, senza rinunciare a stile e funzionalità. Cosa ne pensate della microcar francese? Vi potrebbe interessare per la mobilità urbana? Fatecelo sapere.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 13/01/2026