Moto Morini Coguaro, torna una leggenda: ecco la nuova adventure da 292 cc

Ci sono nomi che fanno parte della storia di un marchio e che, prima o poi, tornano a farsi sentire. È il caso della Moto Morini Coguaro, che dopo aver accompagnato la Casa negli anni Ottanta con le versioni 350 e 500 cc, rinasce oggi con una veste completamente nuova. La moto è stata presentata a EICMA 2026 e punta a interpretare il mondo adventure in modo accessibile, senza inseguire necessariamente le prestazioni o le soluzioni delle enduro più specialistiche.

La filosofia, almeno nelle intenzioni, è quella di una moto polivalente: buona per gli spostamenti quotidiani e i trasferimenti su strada, ma con la possibilità di lasciare l'asfalto quando il percorso lo permette. Un'impostazione che richiama proprio quella della Coguaro originale, che si distingueva per la capacità di mettere insieme comfort, facilità di guida e una certa attitudine all'esplorazione.

Moto Morini Coguaro: motore da 34 CV e ruota anteriore da 21 pollici

Moto Morini Coguaro 2026

La nuova Coguaro condivide la piattaforma motoristica con la Kanguro 300. Sotto le sovrastrutture trova posto un monocilindrico quattro tempi DOHC raffreddato a liquido, con cilindrata di 292,4 cc, capace di sviluppare 34 CV a 9.000 giri/min e una coppia massima di 27 Nm a 8.500 giri/min. La velocità massima dichiarata è di 145 km/h, mentre l'omologazione è Euro 5+.

La ruota anteriore da 21 pollici, abbinata a quella posteriore da 18 pollici, racconta chiaramente la sua vocazione. Moto Morini non la presenta come una fuoristrada specialistica, ma come una moto pensata per chi vuole avvicinarsi all'off-road senza rinunciare alla praticità nell'utilizzo quotidiano.

Ciclistica e dimensioni: più spazio per passeggero e bagagli

Moto Morini Coguaro 2026

La base progettuale è quella della Kanguro 300, ma la Coguaro introduce alcune modifiche che ne cambiano il carattere. Il telaio è stato irrigidito nella parte posteriore per renderlo più adatto a trasportare un passeggero o del carico, mentre il serbatoio è stato spostato in avanti. Una soluzione che, secondo Moto Morini, permette di rendere la seduta del pilota più comoda e accessibile e di ottenere una diversa distribuzione dei pesi.

Anche il comparto sospensioni segue una filosofia improntata alla semplicità e alla robustezza: davanti c'è una forcella tradizionale con steli da 37 mm e 230 mm di escursione, mentre dietro lavora un monoammortizzatore progressivo con schema Pro-Link, anch'esso con 230 mm di corsa. Il forcellone è realizzato in acciaio.

L'impianto frenante prevede un disco anteriore da 295 mm con pinza a doppio pistoncino e un disco posteriore da 255 mm. L'ABS è escludibile in modalità off-road, mentre le misure degli pneumatici sono 80/100-21 all'anteriore e 120/80-18 al posteriore.

Una piccola adventure con ambizioni internazionali

La Coguaro nasce anche con un obiettivo commerciale preciso. Moto Morini guarda soprattutto ai mercati del Sud America e dell'Asia, dove le moto di piccola cilindrata con ruota anteriore da 21 pollici possono rappresentare una soluzione interessante sia per la mobilità quotidiana sia per l'esplorazione.

Il nuovo modello si inserisce quindi in una strategia di ampliamento della presenza internazionale del marchio, con una proposta che vuole rendere più accessibile l'ingresso nella gamma off-road. Per il momento, però, non sono stati comunicati prezzo e data di commercializzazione. Restano da conoscere anche alcuni dettagli relativi alla dotazione e alle eventuali versioni disponibili.

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