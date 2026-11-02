Moto Morini Coguaro, torna una leggenda: ecco la nuova adventure da 292 cc

- 03/11/26 - EICMA 2026: svelati i nuovi Aprilia SR GT 125 e 200, l'urban adventure si aggiorna
- 03/11/26 - Aprilia RSV4 Obscure, la superbike da 220 CV e solo 500 esemplari: debutto a EICMA 2026
- 02/11/26 - Da AGV arriva il casco integrale con la GoPro integrata: il video teaser
- 23/10/26 - Aprilia RS660 Phillip Island Tribute: Marco Bezzecchi presenta la nuova edizione numerata
- 03/11/26 - Benelli Tornado Naked 125, a EICMA la moto per la patente A1 con la dotazione dei modelli maggiori
- 03/11/26 - Benelli TRX 702 e 702X: arriva il ride-by-wire e cambia tutto (o quasi)
- 03/11/26 - Benelli TRK 602 X, a EICMA la versione definitiva della crossover che raccoglie l’eredità della 502
- 03/11/26 - Benelli Tornado Naked Tre 903: a EICMA debutta il concept per iniziare a sognare
- 03/11/26 - Benelli Tornado Naked Twin 700: 73 CV e una dotazione che non ti aspetti
- 23/10/26 - Benelli, grandi novità a EICMA 2026: due anteprime e la nuova TRK 602 X
- 02/11/26 - Ducati rinnova la DesertX Rally: più specialistica, più accessibile e pronta per il 2027
- 02/11/26 - Ducati Hypermotard 698 Mono RVE e Hypermotard V2 RVE, più stile per le fun-bike
- 02/11/26 - Ducati Panigale V4 SP 2027: la serie limitata che guarda alla SBK
- 02/11/26 - Ducati Diavel V4 2027: eccola a EICMA con qualche ritocchino. Tutte le novità
- 02/11/26 - Ducati Streetfighter V4 SP: è davvero la naked definitiva di Borgo Panigale? (Spoiler: sì)
- 02/11/26 - Ducati Panigale V2 SP 2027: nasce per il Mondiale Supersport. Ecco cosa cambia rispetto alla V2
- 03/11/26 - Fantic Imola 500 e 125, la sportiva italiana debutta a EICMA: specifiche e prezzo
- 03/11/26 - Fantic Enduro e Motard 50 e 125 2027, nuovi colori per tutte e sospensioni da gara sulle Competition
- 03/11/26 - Fantic Caballero 500 Supermoto e Rally, la motard che mancava e le nuove sospensioni fatte in casa
- 02/11/26 - Honda a EICMA 2026 con il casco KF-2F nato con Kabuto e la collezione di abbigliamento firmata IXON
- 02/11/26 - Honda V3R 900 E-Compressor: il design definitivo svelato in video
- 02/11/26 - Honda Sensing Ride, arriva l'assistenza alla guida per le moto: come funziona
- 02/11/26 - Honda ADV 125, arriva a EICMA 2026 lo scooter adventure per patente A1: tutti i dettagli
- 02/11/26 - Honda SH350i 2027, più tecnologia e nuove colorazioni: tutte le novità
- 02/11/26 - Honda Africa Twin 2027: 119 CV, quattro versioni e due grandi novità. Ecco cosa cambia
- 02/11/26 - Honda CBR1000RR-R Fireblade SP e HRC Works Edition, le nuove superbike da 217 CV per chi cerca il massimo
- 02/11/26 - Nuova Honda CBR1000RR-R Fireblade 2027 a EICMA: la nuova Superbike arriva dalla pista
- 02/11/26 - Honda entra nel mondo delle e-MTB con la nuova RN0 in carbonio
- 23/10/26 - Nuova Honda CBR1000RR-R, eccola in pista: la vedremo a EICMA 2026?
- 30/10/26 - QJMotor FORT 400G, il nuovo maxi scooter GT da 42,7 CV debutta a EICMA
- 30/10/26 - QJ Motor LTS 125S, lo scooter a ruote alte compatto, leggero e facile da guidare
- 30/10/26 - QJMotor SRK 125RS, la piccola sportiva mette le ali: debutto a EICMA
- 30/10/26 - QJMotor SRK 125J, la nuova naked da 15 CV debutta a EICMA 2026
- 30/10/26 - QJ Motor SRT 800 RX, a EICMA la adventure cinese pensata anche per lo sterrato
- 30/10/26 - QJMotor Rino 900, la nuova adventure 3 cilindri da 119 CV debutta a EICMA 2026
- 03/11/26 - Nuova Suzuki SV-7S: fascino retro-moderno ed elettronica avanzata a EICMA 2026
- 03/11/26 - Suzuki GSX-10R svelata a EICMA 2026, ma è o non è l’erede della GSX-R1000R?
- 03/11/26 - Novità Suzuki: segui in diretta la conferenza stampa da EICMA 2026
- 29/10/26 - Suzuki a EICMA 2026: tutte le moto esposte e le novità della gamma 2027
- 02/11/26 - Yamaha RW350 svelato a EICMA: il nuovo scooter adventure per città e fuoristrada
- 02/11/26 - EICMA 2026 accoglie Yamaha NMax E: la mobilità elettrica si fa sportiva
- 02/11/26 - Yamaha XENTER E, a EICMA lo scooter elettrico (e non) a ruota alta con prestazioni da 125
- 02/11/26 - Yamaha RW700, debutta a EICMA la nuova sfida agli scooter adventure: motore CP2 e cambio automatico
- 02/11/26 - EICMA 2026, Yamaha presenta Ténéré 4 Concept (anche se tu sognavi la 900)
- 03/11/26 - Zontes 853R: 150 CV, tre cilindri e 183 kg. La nuova naked alza l'asticella a EICMA 2026
- 03/11/26 - Zontes ZT 552 G, il nuovo maxi scooter adventure debutta a EICMA 2026
- 03/11/26 - Zontes V175 e 175X, a EICMA il nuovo scooter con telaio in alluminio e oltre 450 km di autonomia
- 03/11/26 - Zontes ZT 552, tre anime diverse per il nuovo scooter da 47,6 CV: debutto a EICMA
- 03/11/26 - ZXMOTO 500F, la nuova roadster rétro a quattro cilindri debutta a EICMA 2026
- 03/11/26 - ZXMoto 820X, la maxi-enduro da 115 CV debutta a EICMA 2026: due versioni e c'è pure il radar
- 03/11/26 - ZXMoto 820RR: la tre cilindri supersportiva si svela a EICMA 2026: i dettagli ufficiali
- 03/11/26 - ZXMoto 500RR, 83 CV e 4 cilindri: la nuova sportiva debutta a EICMA 2026. Scopri il prezzo
- 03/11/26 - Tornado Naked Twin 550: il nuovo corso del design Benelli comincia da qui
- 03/11/26 - Liux Big, la microcar elettrica in fibra di lino arriva in Italia a EICMA
- 03/11/26 - Airoh porta a EICMA 2026 tre caschi integrali in carbonio per la strada e la pista
- 03/11/26 - Fantic XXF250 EVO, la cross da 250 cc cambia motore e apre la nuova Evolution Series
- 03/11/26 - Guangyu MTPeak a EICMA 2026: sportiva, rétro e con sole tre ruote
- 03/11/26 - Bosch Central Gateway, così le moto connesse si difendono dagli hacker
- 03/11/26 - Hurba 150S, a EICMA il primo scooter elettrico del marchio interamente progettato in casa
- 03/11/26 - Nolan porta a EICMA 2026 tre nuovi caschi e un interfono che si comanda senza tasti sul casco
- 03/11/26 - Brembo a EICMA 2026: debutta la pinza GP4 per la MotoGP, tutte le novità
- 29/10/26 - Kawasaki porta a EICMA Corleo: il robot quadrupede per il fuoristrada
- 28/10/26 - Ultraviolette X-47 Venom, a EICMA la moto elettrica con radar posteriore per controllare il traffico
- 27/10/26 - EICMA 2026, dalla AJS Porcupine alla Honda di Márquez, le prime moto della mostra sulla storia della MotoGP
- 27/10/26 - Polini a EICMA 2026, dalle marmitte ai motori per e-bike: cosa vedremo
- 26/10/26 - E-Motiv porta a EICMA un cambio a due marce per moto elettriche, con la tecnologia usata da Aprilia in MotoGP
- 26/10/26 - Speciale EICMA 2026: tutte le novità, orari, biglietti, prezzi
- 26/10/26 - LS2 a EICMA 2026: nuovi caschi, giacche e accessori moto
- 26/10/26 - Novità SHAD a EICMA 2026: sistema Rackless, borse, protezioni e manopole
- 24/10/26 - Con la LiveWire Dust Hightail, Harley-Davidson si da al fuoristrada: elettrico
- 21/10/26 - LiveWire a EICMA 2026, la S4 Honcho Street sbarca in Europa e debuttano due moto inedite
- 19/10/26 - Desner a EICMA, nuova T30 e Y300 2027: sconti e promozioni
Ci sono nomi che fanno parte della storia di un marchio e che, prima o poi, tornano a farsi sentire. È il caso della Moto Morini Coguaro, che dopo aver accompagnato la Casa negli anni Ottanta con le versioni 350 e 500 cc, rinasce oggi con una veste completamente nuova. La moto è stata presentata a EICMA 2026 e punta a interpretare il mondo adventure in modo accessibile, senza inseguire necessariamente le prestazioni o le soluzioni delle enduro più specialistiche.
La filosofia, almeno nelle intenzioni, è quella di una moto polivalente: buona per gli spostamenti quotidiani e i trasferimenti su strada, ma con la possibilità di lasciare l'asfalto quando il percorso lo permette. Un'impostazione che richiama proprio quella della Coguaro originale, che si distingueva per la capacità di mettere insieme comfort, facilità di guida e una certa attitudine all'esplorazione.
Moto Morini Coguaro: motore da 34 CV e ruota anteriore da 21 pollici
La nuova Coguaro condivide la piattaforma motoristica con la Kanguro 300. Sotto le sovrastrutture trova posto un monocilindrico quattro tempi DOHC raffreddato a liquido, con cilindrata di 292,4 cc, capace di sviluppare 34 CV a 9.000 giri/min e una coppia massima di 27 Nm a 8.500 giri/min. La velocità massima dichiarata è di 145 km/h, mentre l'omologazione è Euro 5+.
La ruota anteriore da 21 pollici, abbinata a quella posteriore da 18 pollici, racconta chiaramente la sua vocazione. Moto Morini non la presenta come una fuoristrada specialistica, ma come una moto pensata per chi vuole avvicinarsi all'off-road senza rinunciare alla praticità nell'utilizzo quotidiano.
Ciclistica e dimensioni: più spazio per passeggero e bagagli
La base progettuale è quella della Kanguro 300, ma la Coguaro introduce alcune modifiche che ne cambiano il carattere. Il telaio è stato irrigidito nella parte posteriore per renderlo più adatto a trasportare un passeggero o del carico, mentre il serbatoio è stato spostato in avanti. Una soluzione che, secondo Moto Morini, permette di rendere la seduta del pilota più comoda e accessibile e di ottenere una diversa distribuzione dei pesi.
Anche il comparto sospensioni segue una filosofia improntata alla semplicità e alla robustezza: davanti c'è una forcella tradizionale con steli da 37 mm e 230 mm di escursione, mentre dietro lavora un monoammortizzatore progressivo con schema Pro-Link, anch'esso con 230 mm di corsa. Il forcellone è realizzato in acciaio.
L'impianto frenante prevede un disco anteriore da 295 mm con pinza a doppio pistoncino e un disco posteriore da 255 mm. L'ABS è escludibile in modalità off-road, mentre le misure degli pneumatici sono 80/100-21 all'anteriore e 120/80-18 al posteriore.
Una piccola adventure con ambizioni internazionali
La Coguaro nasce anche con un obiettivo commerciale preciso. Moto Morini guarda soprattutto ai mercati del Sud America e dell'Asia, dove le moto di piccola cilindrata con ruota anteriore da 21 pollici possono rappresentare una soluzione interessante sia per la mobilità quotidiana sia per l'esplorazione.
Il nuovo modello si inserisce quindi in una strategia di ampliamento della presenza internazionale del marchio, con una proposta che vuole rendere più accessibile l'ingresso nella gamma off-road. Per il momento, però, non sono stati comunicati prezzo e data di commercializzazione. Restano da conoscere anche alcuni dettagli relativi alla dotazione e alle eventuali versioni disponibili.
Resta aggiornato
Scegli come vuoi seguirci: aggiornamenti in tempo reale su Telegram, oppure dai priorità a MotorBox nei risultati di Google.
Un talento naturale, nel senso che si è ritrovato a seguire la sezione Moto dopo aver svolto in passato ogni mestiere immaginabile, tranne quello di web editor. Ad aiutarlo, un amore smisurato per tutto ciò che gira attorno alle due ruote, oltre a una contagiosa simpatia e a una professionalità esemplare, che in breve tempo hanno contribuito a fare di Danilo un personaggio amato da colleghi e appassionati. Presto o tardi, il volume della musica che ascolta in cuffia mentre scrive le sue prove ne farà un centauro sordo più di uno scarico privo di Db killer.