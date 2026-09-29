Moto Morini 3 ½ Sport, la nuova 350 arriva in Italia: ecco il prezzo

Dopo una lunga attesa, arriva sul mercato italiano Moto Morini 3 ½ Sport. Il nuovo modello da 350 cc è già ordinabile nelle concessionarie del marchio, dove arriverà a metà ottobre. La nuova Moto Morini 3 ½, è una reinterpretazione moderna della storica 3 ½ Sport, che fece il suo debutto nel 1974.

Caratteristiche

Moto che quindi combina l'eredità del passato con le tecnologie moderne. Incastonato nel telaio in alluminio della nuova proposta di Moto Morini troviamo un motore V2 da 350 cc in grado di erogare una potenza di 24 kW / 32,6 CV a 8.500 giri al minuto, con una coppia di 31 Nm a 6.500 giri al minuto. Velocità massima di 150 km/h e peso a secco inferiore ai 165 kg.

Moto Morini 3 ½ Sport

Per quanto riguarda la ciclistica, davanti troviamo una forcella a steli rovesciati da 43 mm con escursione ruota 120 mm. Dietro, invece, mono ammortizzatore regolabile nel precarico. L'impianto frenante prevede un disco singolo disco avanti da 300 mm con pinza a 4 pistoncini. Dietro, invece, c'è un disco da 255 mm con pinza a 3 pistoncini. C'è l'ABS. Le ruote sono da 17 pollici.

Prezzo

La nuova 3 ½ Sport sarà proposta al prezzo di 4.190 euro, nelle colorazioni Legacy Red e Pure White, ed è guidabile con patente A2.

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