Moto Morini Riding Days 2026, programma e test ride: si parte l'11 aprile a Milano

Sei tappe in tutta Italia per provare modelli come X-Cape 700 e Calibro Bagger

Mancano pochi giorni al via dei Moto Morini Riding Days 2026, un appuntamento che darà la possibilità agli appassionati di poter provare le moto della gamma grazie a una serie di test ride organizzati oltre a tour guidati pensati per esaltare le loro doti tecniche e dinamiche. Si parte ufficialmente l'11 aprile da Milano in occasione della Riding Season, con l'Idroscalo che farà da scenografia a questo importante appuntamento dell'azienda.

Moto Morini Riding Days 2026

La gamma Moto Morini protagonista

Chi parteciperà ai Moto Morini Riding Days 2026 potrà vedere da vicino e provare i modelli X-Cape 700, la maxi enduro X-Cape 1200, il crossover AlltrHike e la custom Calibro Bagger. Come saranno organizzati i test ride?

Come iscriversi

Per poter partecipare ai test ride bisognerà essere in possesso di patente A in corso di validità (per il modello AlltrHike è sufficiente la patente A2 e aver compiuto 18 anni). Inoltre, è richiesto di indossare abbigliamento tecnico adeguato e casco personali. Si potrà poi scegliere lo slot desiderato, in base ovviamente alle disponibilità. L'appuntamento è quindi l'11 aprile alle ore 10 presso l'Idroscalo di Milano.

Il Calendario 2026

Non c'è solamente la tappa di Milano, i Moto Morini Riding Days 2026 si svolgeranno, infatti, in 6 appuntamenti distinti. Ecco il calendario.

Sabato 11 aprile - Milano (Riding Season)

Sabato 18 e domenica 19 aprile - Bobbio (HAT Adventourfest)

Da venerdì primo maggio a domenica 3 maggio - Misano Adriatico (Autodromo Internazionale Marco Simoncelli)

Da venerdì 15 maggio a domenica 17 maggio - Lignano Sabbiadoro (Biker Fest)

Sabato 27 e domenica 28 giugno - Sestiere (HAT Adventourfest)

Da venerdì 25 settembre a domenica 27 settembre - Roma (Eternal City)

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 07/04/2026