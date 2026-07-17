Moto Morini X-Cape: sconti fino a 700 euro sulla 700, nuovo prezzo per la 1200

Moto Morini ha annunciato nuove condizioni commerciali per la famiglia X-Cape, valide fino al 30 settembre 2026. Queste fanno seguito adun'altra iniziativa commerciale iniziata nel mese di febbraio. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

X-Cape 700: sconti fino a 700 euro

Moto Morini X-Cape 700, non cambiando ciclistica e componentistica la dinamica è confermata e convincente

LaX-Cape 700è equipaggiata con un motore bicilindrico parallelo da 693 cc, che eroga 70 CV. La dotazione comprende un display TFT a colori da 7 pollici con connettività Bluetooth, impianto frenante Brembo con ABS disinseribile, parabrezza regolabile e sospensioni completamente regolabili.

Lo sconto di 700 euro si applica alle versioni con cerchi in lega e con cerchi a raggi neri, mentre per la versione Gold Edition lo sconto è di 500 euro. Il prezzo di partenza dopo lo sconto è di 6.490 euro. La promozione è valida fino al 30 settembre 2026.

X-Cape 1200: nuovo prezzo a 12.990 euro

LaX-Cape 1200monta un motore bicilindrico a V da 1187 cc, che eroga 129 CV. Il pacchetto elettronico comprende riding mode, controllo di trazione, ABS cornering, cruise control e quickshifter, gestiti tramite un display TFT con connettività integrata. Le sospensioni sono completamente regolabili.

Il nuovo prezzo della X-Cape 1200 è di 12.990 euro, cala di 1.000 euro ma si deve rinunciare al tris di borse in alluminio.

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