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Moto Morini X-Cape: sconti fino a 700 euro sulla 700, nuovo prezzo per la 1200

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1 ora fa - Fino al 30 settembre 2026 nuove condizioni d'acquisto per le X-Cape

Fino al 30 settembre 2026 sconti fino a 700 euro sulla X-Cape 700 e nuovo prezzo di 12.990 euro per la X-Cape 1200. Tutti i dettagli.
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Moto Morini ha annunciato nuove condizioni commerciali per la famiglia X-Cape, valide fino al 30 settembre 2026. Queste fanno seguito adun'altra iniziativa commerciale iniziata nel mese di febbraio. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

X-Cape 700: sconti fino a 700 euro

Moto Morini X-Cape 700, non cambiando ciclistica e componentistica la dinamica è confermata e convincente

LaX-Cape 700è equipaggiata con un motore bicilindrico parallelo da 693 cc, che eroga 70 CV. La dotazione comprende un display TFT a colori da 7 pollici con connettività Bluetooth, impianto frenante Brembo con ABS disinseribile, parabrezza regolabile e sospensioni completamente regolabili.

Lo sconto di 700 euro si applica alle versioni con cerchi in lega e con cerchi a raggi neri, mentre per la versione Gold Edition lo sconto è di 500 euro. Il prezzo di partenza dopo lo sconto è di 6.490 euro. La promozione è valida fino al 30 settembre 2026.

X-Cape 1200: nuovo prezzo a 12.990 euro

LaX-Cape 1200monta un motore bicilindrico a V da 1187 cc, che eroga 129 CV. Il pacchetto elettronico comprende riding mode, controllo di trazione, ABS cornering, cruise control e quickshifter, gestiti tramite un display TFT con connettività integrata. Le sospensioni sono completamente regolabili.

Il nuovo prezzo della X-Cape 1200 è di 12.990 euro, cala di 1.000 euro ma si deve rinunciare al tris di borse in alluminio.

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Danilo Chissalé
Danilo Chissalé
Un talento naturale, nel senso che si è ritrovato a seguire la sezione Moto dopo aver svolto in passato ogni mestiere immaginabile, tranne quello di web editor. Ad aiutarlo, un amore smisurato per tutto ciò che gira attorno alle due ruote, oltre a una contagiosa simpatia e a una professionalità esemplare, che in breve tempo hanno contribuito a fare di Danilo un personaggio amato da colleghi e appassionati. Presto o tardi, il volume della musica che ascolta in cuffia mentre scrive le sue prove ne farà un centauro sordo più di uno scarico privo di Db killer.

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