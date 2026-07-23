Moto Morini Calibro Bagger si aggiorna: schermo TFT con navigazione e nuovo colore

La Moto Morini Calibro Bagger si rinnova con un display TFT circolare più leggibile, connettività per smartphone e navigazione integrata

Novità da Moto Morini che ha aggiornato Calibro Bagger introducendo una serie di affinamenti che vanno a migliorare ulteriormente questo modello.

Come cambia Moto Morini Calibro Bagger

Innanzitutto, l'aggiornamento introduce la nuova colorazione Garage Grey. Sul piano tecnico arriva invece la nuova strumentazione TFT digitale che va a migliorare l'esperienza di guida della Calibro Bagger. Il nuovo display di forma circolare consente infatti una migliore leggibilità delle informazioni di marcia. Inoltre, ancora più importante, integra la navigazione tramite l’App Carbit Ride, permettendo di pianificare e seguire i propri itinerari con semplicità.

Moto Morini Calibro Bagger

Grazie alla connessione con lo smartphone sarà anche possibile gestire chiamate e musica direttamente durante la guida in tutta semplicità.

La meccanica non cambia

L'aggiornamento della Calibro Bagger non va a toccare la meccanica che rimane immutata. Il cuore pulsante rimane quindi sempre un motore bicilindrico in linea da 700 cc con trasmissione finale a cinghia, in grado di erogare 69 CV e 68 Nm di coppia. La moto adotta un telaio a doppia culla in acciaio abbinato a una forcella tradizionale con steli da 41 mm, doppio ammortizzatore posteriore, oltre a cerchi in lega tubeless da 18 pollici all’anteriore e 16 pollici al posteriore.

Moto Morini Calibro Bagger

L'impianto frenante prevede un disco anteriore da 320 mm con pinza flottante a due pistoncini e da un disco posteriore da 255 mm. Ovviamente presente l'ABS, in questo caso della Bosch.

Prezzo

La nuova Moto Morini Bagger è equipaggiata di serie con borse laterali rigide da 19 litri e con il caratteristico batwing anteriore. Il prezzo è di 8.190 euro.

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