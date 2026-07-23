Novità moto

Moto Morini Calibro Bagger si aggiorna: schermo TFT con navigazione e nuovo colore

Avatar di Filippo Vendrame,

2 ore fa - Nuova Moto Morini Calibro Bagger: più tecnologia, prezzo da 8.190 euro

La Moto Morini Calibro Bagger si rinnova con un display TFT circolare più leggibile, connettività per smartphone e navigazione integrata
MotorBox, prima di tutti gli altri
Seguici su TelegramFonte preferita su Google

Novità da Moto Morini che ha aggiornato Calibro Bagger introducendo una serie di affinamenti che vanno a migliorare ulteriormente questo modello.

Come cambia Moto Morini Calibro Bagger

Innanzitutto, l'aggiornamento introduce la nuova colorazione Garage Grey. Sul piano tecnico arriva invece la nuova strumentazione TFT digitale che va a migliorare l'esperienza di guida della Calibro Bagger. Il nuovo display di forma circolare consente infatti una migliore leggibilità delle informazioni di marcia. Inoltre, ancora più importante, integra la navigazione tramite l’App Carbit Ride, permettendo di pianificare e seguire i propri itinerari con semplicità.

Moto Morini Calibro Bagger

Grazie alla connessione con lo smartphone sarà anche possibile gestire chiamate e musica direttamente durante la guida in tutta semplicità.

La meccanica non cambia

L'aggiornamento della Calibro Bagger non va a toccare la meccanica che rimane immutata. Il cuore pulsante rimane quindi sempre un motore bicilindrico in linea da 700 cc con trasmissione finale a cinghia, in grado di erogare 69 CV e 68 Nm di coppia. La moto adotta un telaio a doppia culla in acciaio abbinato a una forcella tradizionale con steli da 41 mm, doppio ammortizzatore posteriore, oltre a cerchi in lega tubeless da 18 pollici all’anteriore e 16 pollici al posteriore.

Moto Morini Calibro Bagger

L'impianto frenante prevede un disco anteriore da 320 mm con pinza flottante a due pistoncini e da un disco posteriore da 255 mm. Ovviamente presente l'ABS, in questo caso della Bosch.

Prezzo

La nuova Moto Morini Bagger è equipaggiata di serie con borse laterali rigide da 19 litri e con il caratteristico batwing anteriore. Il prezzo è di 8.190 euro.

VEDI ANCHE
Novità Moto Morini AlltrHike 450: arrivano i nuovi accessori originali
Moto Morini X-Cape: sconti su 700, nuovo prezzo 1200
Moto Morini X-Cape: sconti fino a 700 euro sulla 700, nuovo prezzo per la 1200
Moto Morini Riding Days 2026, programma e test ride: si parte l'11 aprile a Milano
Tags
moto morininovità moto

Resta aggiornato

MotorBox, prima di tutti gli altri

Scegli come vuoi seguirci: aggiornamenti in tempo reale su Telegram, oppure dai priorità a MotorBox nei risultati di Google.

Seguici su TelegramFonte preferita su Google
Gallery
Listino Moto Morini Calibro 650
AllestimentoCV / KwPrezzo
Calibro 650 - / -7.090 €
Calibro 650 Bagger - / -8.190 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Moto Morini Calibro 650 visita la pagina della scheda di listino.

Scheda, prezzi e dotazioni Moto Morini Calibro 650
Filippo Vendrame
Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

Gli articoli di Filippo

Logo Moto Morini
Moto Morini
Vedi anche