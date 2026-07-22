Novità Moto Morini AlltrHike 450: arrivano i nuovi accessori originali

Per Moto Morini AlltrHike 450 è disponibile una nuova gamma di accessori che permettono di personalizzare ulteriormente questa moto. Chi la possiede potrà quindi adattarla ancora di più alle proprie esigenze di viaggio o di utilizzo quotidiano.
I nuovi accessori originali per AlltrHike 450
Tutti gli accessori originali sono stati pensati per integrarsi perfettamente con le linee e le caratteristiche della AlltrHike 450 che si tratti degli equipaggiamenti dedicati ai lunghi viaggi fino agli elementi pensati per migliorare il comfort durante l’utilizzo quotidiano.
Disponibili presso la rete ufficiale Moto Morini, gli accessori originali consente a ogni motociclista di creare una AlltrHike 450 ancora più vicina al proprio stile di viaggio. Cosa offre l'azienda per questa moto? Innanzitutto un tris bauletti, per aumentare la capacità di carico per affrontare anche i viaggi più lunghi con la massima praticità. Sono poo disponibili bumper laterali alti, per una maggiore protezione. Tra gli accessori, presente pure le protezione radiatore, pensata per proteggere i componenti della moto durante l’utilizzo su percorsi più difficili.
La gamma di accessori include anche il parafango basso, il paracoppa in alluminio, il parabrezza maggiorato, il paramani, sella riscaldata e manopole riscaldate.
Moto Morini ricorda infine che tutti gli accessori originali rispettano alti standard di qualità, affidabilità e design.
Prezzi
- Tris bauletti, 1.090 euro
- Bumper laterali alti, 139 euro
- Protezione radiatore, 59 euro
- Parafango basso, 79 euro
- Paracoppa in alluminio, 199 euro
- Parabrezza maggiorato, 149 euro
- Paramani, 99 euro
- Sella riscaldata e manopole riscaldate, 199 euro + 99 euro
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|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Allthrike 450
|44 / 32
|5.890 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Moto Morini Allthrike 450 visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Moto Morini Allthrike 450
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