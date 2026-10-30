Zontes V175 e 175X, a EICMA il nuovo scooter con telaio in alluminio e oltre 450 km di autonomia

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Zontes porta a EICMA 2026 un nuovo scooter da 169 cc, proposto in due versioni, V175 e 175X. Il marchio cinese punta su due argomenti, la leggerezza e l’autonomia. Il telaio in alluminio pesa appena 8,5 kg (lo scooter 110 kg a secco) e con un pieno Zontes dichiara di superare i 450 km.
Un monocilindrico da 169 cc raffreddato a liquido
Il motore è un monocilindrico di 169 cc raffreddato a liquido, che eroga 14,5 kW (19,7 CV) a 8.700 giri e una coppia massima di 16,5 Nm a 6.500 giri. Zontes ha lavorato soprattutto su peso e attriti. Il cilindro è in alluminio e il pistone è forgiato e alleggerito, con fasce elastiche rivestite in DLC, un trattamento che riduce l'usura e gli attriti interni.
C'è anche un doppio filtro dell'olio. Il silenziatore di scarico, in finitura fumé, è compatto e leggero, e secondo il costruttore ottimizza il flusso dei gas a vantaggio di prestazioni ed efficienza. Di serie c'è anche lo Start & Stop, che spegne il motore quando lo scooter è fermo e lo riaccende appena si dà gas, per ridurre i consumi e rendere più silenziosa la guida in città.
Il telaio in alluminio
La scelta tecnica più insolita è il telaio monoblocco in alluminio pressofuso. Secondo Zontes garantisce un buon equilibrio tra rigidità e resistenza, con un peso di soli 8,5 kg, e contribuisce a contenere quello dello scooter a 110 kg a secco. Il serbatoio contiene 11 litri. Grazie all'efficienza del motore e alla carrozzeria molto leggera, il costruttore dichiara un'autonomia di oltre 450 km con un pieno.
Keyless, app e sottosella da 41 litri
La strumentazione è affidata a un display TFT a colori da 5'', con tre diverse schermate, connessione allo smartphone, controllo della pressione degli pneumatici e luminosità che si regola da sola in base alla luce esterna. L'avviamento senza chiave è il sistema Keyless 3.0, con crittografia avanzata.
Zontes V175, la vista laterale
Basta avere la chiave in tasca perché lo scooter si sblocchi da solo entro 1,5 metri di distanza. Con l'app Zontes Smart si possono controllare alcune funzioni a distanza, leggere i dati del veicolo in tempo reale e registrare i percorsi. Sotto la sella c'è un vano da 41 litri, abbastanza grande da contenere due caschi.
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Dimmi che auto guidi e ti dirò chi sei. Che sia per scelta, esigenza o nessuna delle due, l’auto racconta molto delle persone. Non solo di chi ne fa un manifesto del proprio stile di vita. Daniele scrive di automobili perché raccontano molto del tempo in cui vengono pensate, prodotte e commercializzate. Cambiano forma, alimentazione e nome, ma continuano a dire qualcosa su chi le compra (e chi no). Giornalista pubblicista, racconta il mondo dell’auto cercando di capire cosa comunica davvero, oltre ai CV e ai consumi.