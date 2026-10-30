Zontes V175 e 175X, a EICMA il nuovo scooter con telaio in alluminio e oltre 450 km di autonomia

A EICMA 2026 il nuovo scooter del marchio cinese pesa 110 kg e ha un sottosella da 41 litri. Prezzo ancora da annunciare.

Zontes porta a EICMA 2026 un nuovo scooter da 169 cc, proposto in due versioni, V175 e 175X. Il marchio cinese punta su due argomenti, la leggerezza e l’autonomia. Il telaio in alluminio pesa appena 8,5 kg (lo scooter 110 kg a secco) e con un pieno Zontes dichiara di superare i 450 km.

Un monocilindrico da 169 cc raffreddato a liquido

Zontes 175X in Champagne Grey

Il motore è un monocilindrico di 169 cc raffreddato a liquido, che eroga 14,5 kW (19,7 CV) a 8.700 giri e una coppia massima di 16,5 Nm a 6.500 giri. Zontes ha lavorato soprattutto su peso e attriti. Il cilindro è in alluminio e il pistone è forgiato e alleggerito, con fasce elastiche rivestite in DLC, un trattamento che riduce l'usura e gli attriti interni.

Zontes V175, il frontale

C'è anche un doppio filtro dell'olio. Il silenziatore di scarico, in finitura fumé, è compatto e leggero, e secondo il costruttore ottimizza il flusso dei gas a vantaggio di prestazioni ed efficienza. Di serie c'è anche lo Start & Stop, che spegne il motore quando lo scooter è fermo e lo riaccende appena si dà gas, per ridurre i consumi e rendere più silenziosa la guida in città.

Il telaio in alluminio

Zontes 175X

La scelta tecnica più insolita è il telaio monoblocco in alluminio pressofuso. Secondo Zontes garantisce un buon equilibrio tra rigidità e resistenza, con un peso di soli 8,5 kg, e contribuisce a contenere quello dello scooter a 110 kg a secco. Il serbatoio contiene 11 litri. Grazie all'efficienza del motore e alla carrozzeria molto leggera, il costruttore dichiara un'autonomia di oltre 450 km con un pieno.

Keyless, app e sottosella da 41 litri

Zontes V175 Black

La strumentazione è affidata a un display TFT a colori da 5'', con tre diverse schermate, connessione allo smartphone, controllo della pressione degli pneumatici e luminosità che si regola da sola in base alla luce esterna. L'avviamento senza chiave è il sistema Keyless 3.0, con crittografia avanzata.

Zontes V175, la vista laterale

Basta avere la chiave in tasca perché lo scooter si sblocchi da solo entro 1,5 metri di distanza. Con l'app Zontes Smart si possono controllare alcune funzioni a distanza, leggere i dati del veicolo in tempo reale e registrare i percorsi. Sotto la sella c'è un vano da 41 litri, abbastanza grande da contenere due caschi.

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