Nolan porta a EICMA 2026 tre nuovi caschi e un interfono che si comanda senza tasti sul casco

Nolan arriva a EICMA 2026 con tre caschi nuovi e un pacchetto di novità tecnologiche che riguardano soprattutto la comunicazione in moto e le visiere. La collezione 2027 dell’azienda di Brembate di Sopra, in provincia di Bergamo, comprende un integrale sportivo pensato per la strada, un crossover per l’avventura e un jet per la città. Accanto ai caschi, il marchio presenta un nuovo interfono con i comandi separati dal casco e una nuova versione della sua visiera a controllo elettronico.

X-804 ST Ultra Carbon, la racing per la strada

Nolan X-804 ST Ultra Carbon

Il primo dei nuovi caschi è l’X-804 ST Ultra Carbon, una versione più sobria del X-804 RS. Nasce sulla stessa base tecnica e ne condivide la calotta, il sistema della visiera, la ventilazione e la calzata pensata per le prestazioni. La differenza più evidente è lo spoiler posteriore, più corto e meno appariscente, accompagnato da grafiche ricercate e da un aspetto più adatto all’uso stradale. L’ST mantiene il carattere sportivo della famiglia X-804 ma aggiunge la compatibilità con gli interfoni N-Com Bluetooth+ e Mesh. Si rivolge a chi apprezza le soluzioni derivate dalle corse ma vuole un casco più versatile per la guida su strada e il turismo sportivo. Nolan chiama questa direzione stilistica Sportive Refinement, un equilibrio tra carattere racing, eleganza e funzionalità.

N70-3 X, il crossover per l’avventura

Il nuovo N70-3 X evolve il concetto crossover di Nolan ed è pensato per chi alterna gli spostamenti di tutti i giorni, i viaggi e i percorsi più avventurosi. La mentoniera si può togliere e la doppia omologazione P/J permette di usarlo sia come integrale sia come jet. La calotta è in policarbonato Lexan, l’interno in EPS a densità differenziata, il campo visivo è ampio e la ventilazione AirBooster è studiata per i viaggi lunghi e le condizioni che cambiano. Gli interni sono removibili, il casco è predisposto per chi porta gli occhiali ed è compatibile con gli interfoni N-Com.

N40-6, il jet per la città

Nolan EICMA 2026 N40-6

Per la mobilità urbana arriva l’N40-6, un jet con una calotta più avvolgente che copre meglio tempie e nuca. La visiera lunga e molto ampia protegge da vento e pioggia senza ridurre la visuale, utile per muoversi nel traffico. Ci sono anche il visierino parasole integrato, la ventilazione AirBooster, gli interni Clima Comfort facili da smontare e la compatibilità con gli interfoni N-Com, compreso il nuovo Wireless Pro. Nolan lo propone sia per chi va in moto sia per chi usa lo scooter. La collezione 2027 si completa con nuovi colori, nuove grafiche e repliche dei caschi dei piloti.

N-Com Wireless Pro, i comandi si staccano dal casco

Nolan N-Com Wireless Pro

La novità tecnologica principale è l’interfono N-Com Wireless Pro. Al posto della classica tastiera fissata all’esterno del casco usa un’unità di controllo wireless separata, così il sistema si gestisce senza intervenire sulla calotta e il casco mantiene le sue linee pulite. L’interfono è disponibile con tre tecnologie di comunicazione. Il Bluetooth copre le esigenze più comuni, il Mesh è pensato soprattutto per parlare in gruppo e il Wave by Sena usa la rete dati del telefono, superando i limiti di distanza dei normali interfoni. Le funzioni disponibili dipendono dal sistema e dalla configurazione scelti. Secondo Nolan, separare i comandi dalla calotta permette di sviluppare il disegno del casco e l’uso dell’interfono in modo indipendente, mettendo al centro la facilità d’uso.

IRID Dark Smoke, la visiera che si scurisce da sola

Nolan EICMA 2026 IRID Dark Smoke

Nolan amplia anche la gamma delle visiere fotocromatiche IRID con la nuova versione Dark Smoke. A differenza delle visiere fotocromatiche tradizionali, che cambiano colore con una reazione chimica piuttosto lenta, la IRID usa i cristalli liquidi e modifica la tonalità in modo elettronico a seconda della luce, in circa 0,09 secondi. Si alimenta con un piccolo sistema solare integrato, quindi non ci sono batterie da ricaricare o sostituire. La Dark Smoke passa da una tonalità fumé a una più scura e intensa. È compatibile con l’X-804 RS Ultra Carbon e con il nuovo X-804 ST Ultra Carbon, ma può essere usata soltanto in pista e su strade private.

Le grafiche con l’Esercito

A EICMA Nolan presenta anche una collaborazione con Esercito, il marchio ufficiale dell’Esercito Italiano. Il progetto prevede una serie di grafiche esclusive per alcuni dei modelli più rappresentativi della gamma. Le prime tre, dedicate all’Esercito Italiano, alla Brigata Paracadutisti Folgore e all’Aviazione dell’Esercito, saranno svelate venerdì 6 novembre in fiera, alla presenza dei vertici Nolan e di rappresentanti dello Stato Maggiore dell’Esercito. Il progetto è destinato ad allargarsi con nuove grafiche.

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