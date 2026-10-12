Nolan X-804 RS Ultra Carbon, arriva la versione replica di Oliveira

Nolan ha scelto il palcoscenico del GP di Estoril per svelare il nuovo X-804 RS Ultra Carbon Oliveira Replica. Si tratta di un casco che unisce il carattere tecnico dell'X-804 RS Ultra Carbon ad un look che richiama lo stile e la personalità di Miguel Oliveira.
Una grafica dedicata
La base tecnica del casco è quella dell'X-804 RS Ultra Carbon per offrire precisione, stabilità e controllo anche alle velocità più elevate, oltre alla massima sicurezza. Progettato con le competizioni nel DNA, la struttura compatta in carbonio, lo sviluppo aerodinamico, lo spoiler racing, l'ampio campo visivo e la calzata orientata alle prestazioni ne fanno la base ideale per le repliche dedicate ai piloti.
Casco Nolan X-804 RS Ultra Carbon Oliveira Replica
Dedicato a chi desidera ritrovare quello stesso carattere su strada e in pista, il nuovo casco replica di Nolan presenta graficamente contrasti decisi, linee dinamiche e dettagli distintivi ispirati all'identità racing del pilota, valorizzando la calotta in carbonio.
Prezzo
Il nuovo casco Nolan X-804 RS Ultra Carbon Oliveira Replica costa 899,99 euro.
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Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).