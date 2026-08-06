Un casco che valuta come guidi? Sì, il Nolan X-904 UC Quin. Lo abbiamo provato per voi

Il Nolan X-904 Ultra Carbon è un casco che ti guarda le spalle - chiamando i contatti d'emergenza o i soccorsi - e ti valuta nella guida. Scopri come

Guidi da anni, ti vanti con gli amici dei “tempi” che fai, magari dispensi pure qualche consiglio ai meno esperti. Ma poi arriva il tuo passeggero abituale e ti critica: freni troppo tardi, acceleri a scatti, probabilmente sbuffi e rispondi che non capisce niente. Ma se a dirti le stesse cose è un sensore iper-tecnologico, come la mettiamo?

Si chiama Quin, è il sistema di sicurezza intelligente che Nolan ha integrato nel nuovo X-904 Ultra Carbon, scopriamo insieme di cosa è capace.

Nolan X904 UC Quin: in azione con la Bimota, al manubrio mio fratello ''ignaro'' di essere sotto esame

Per raccontare davvero cosa significa avere Quin a bordo del casco- almeno nella sua parte più ''ludica'', dato che non è mai piacevole cadere dalla moto per testare la velocità di intervento di segnalazione in caso d'emergenza -, ho scelto un punto di vista insolito per una prova Motorbox: non sono stato al manubrio, bensì dietro. Ho indossato l’X-904 UC equipaggiato con Quin Pod e ho lasciato che a guidare fosse mio fratello, motociclista esperto nonché viaggiatore in coppia seriale. Lui professa di essere un perfetto ''Chauffeur'', ma sarà davvero così? La tecnologia ha dato il suo verdetto, dopo un percorso misto tra strade extraurbane e tratti più trafficati — lo scenario in cui la qualità della guida si sente di più, letteralmente, sulla pelle di chi sta dietro.

Cosa registra Quin durante il giro

Per tutta la durata del tragitto, il Quin Pod integrato nel casco ha registrato in continuo la velocità istantanea, media e massima; accelerazioni e decelerazioni, con intensità e frequenza, oltre a eventuali eventi anomali riconducibili a manovre brusche o impreviste.

Il punto di vista del passeggero

Nolan X904 UC Quin: le frenate e le accelerazioni brusche fanno diminuire il Q-Score

A differenza del pilota, concentrato sulla guida e spesso convinto della propria fluidità, il passeggero subisce ogni azione con meno possibilità di prevedere ''la mossa successiva'': è il primo a percepire fisicamente uno scatto d’acceleratore o una frenata tardiva. Quin, in un certo senso, mette lo stesso “corpo che subisce” dentro un dato oggettivo: non più la sensazione soggettiva di chi sta dietro, ma un numero che la conferma o la ridimensiona. La mia esperienza da passeggero non è stata di quelle più semplici: seduto sullo strapuntino di una crossover sovralimentata da 200 CV, non certo la regina delle turistiche. Ad ogni accelerazione di mio fratello vivevo con il timore di volare dalla sella, gli addominali - una volta arrivati in cima al passo - pulsavano dalla fatica... Ma sarà stato davvero così? Cosa dicono i dati?

Il debrief: cosa dicono i dati a fine giro

Al termine del percorso, l’app Quin apre la scheda della singola uscita con il Q-Score del giro in evidenza, insieme a distanza, orario di partenza e arrivo, tempo totale e tempo effettivo di movimento. Con il piano gratuito ci si ferma qui, più un grafico di elevazione e un invito ad aggiornare il piano; per vedere davvero come si è guidato serve Quin Plus, che sblocca i grafici dettagliati di velocità, accelerazione ed elevazione lungo tutto il percorso e, soprattutto, il conteggio delle istanze di accelerazione brusca (“Hard Acc.”) e di frenata brusca (“Braking”) registrate nel giro.

Chi vuole scendere ancora più nel dettaglio può aprire la mappa interattiva che permette di scorrere il tracciato punto per punto e vedere, istante per istante, velocità, accelerazione/decelerazione ed elevazione nel punto esatto in cui il cursore si trova sulla mappa — utile, ad esempio, per andare a rivedere esattamente cosa è successo nel punto in cui il passeggero ha avvertito le accelerazioni o le frenate più importanti. Ma torniamo al nostro esperimento.

Il sensore di Quin ha registrato ''solo'' 3 accelerazioni brusche da parte di mio fratello, che si è rivelato dolce sui freni non allertando i sensori nemmeno una volta. Il Q-Score ottimale sarebbe di 75, lui ha ottenuto 30 punti in meno, ma glielo concediamo: non capita mica tutti i giorni di potersi sedere in sella ad una moto rara e performante come la Bimota Tera H2, e anche quando non affondava sul gas, con i suoi 200 CV, le accelerazioni erano comunque più robuste di come le avrebbe gradite il Quin Pod. Esame superato? Diciamo... quasi, ma si sa che i fratelli maggiori sono sempre più esigenti e severi nei confronti dei minori e, a quanto pare, lo è anche in Quin Pod.

Il test con mio fratello è servito a mettere in mostra un aspetto da ''nerd'', per i motociclisti che vorrebbero la telemetria anche nel percorso casa-lavoro, ma non dimentichiamo che il sistema Quin ha una funzionalità principale davvero interessante, che mette al centro la sicurezza del rider.

Il Quin Pod

Nolan X904 UC Quin: il Pod ha le dimensioni di una chiavetta USB, ma garantisce 50 ore di utilizzo

Al centro di tutto c’è il Quin Pod, un piccolo modulo elettronico preinstallato e calibrato, alloggiato nella parte destra del casco, nascosto sotto il guanciale. All’interno, una sensoristica inerziale ad alta frequenza monitora in modo continuo accelerazione, decelerazione, forze in frenata e dinamica di guida, con un campionamento che Quin dichiara fino a 6.000 rilevazioni al secondo. A differenza dei kit Quin universali pensati per essere applicati su caschi già in uso, qui l’integrazione è nativa con un impatto minimo su peso ed estetica.

Nonostante le dimensioni compatte, la batteria garantisce fino a 50 ore di utilizzo e si ricarica - attraverso cavo USB-C - in 3/4 ore.

Quin Response System: quando il casco chiama aiuto al posto tuo

Il Pod è progettato per riconoscere eventi critici come cadute, urti o collisioni violente attraverso l’analisi dei pattern di accelerazione anomali, e per distinguere anche situazioni correlate come l’immobilità del motociclista dopo l’impatto o il distacco del casco dalla testa.

In caso di rilevamento, il sistema notifica automaticamente i contatti di emergenza scelti dall’utente via SMS, notifica push ed email, condividendo la posizione in tempo reale. Questa protezione di base — rilevamento crash/impatto, tracciamento della posizione live, scheda medica digitale, gestione degli eventi anche offline — è gratuita e garantita a vita a ogni utente, indipendentemente dall’abbonamento.

Chi sottoscrive Quin Plus sblocca però un livello di risposta superiore: connessione diretta a un servizio di monitoraggio professionale (il vero Quin Response System collegato ai soccorsi), SOS illimitati contro i 12 inclusi nel piano gratuito, e soprattutto il modulo Crash Pro, che trasforma ogni impatto rilevato in un referto tecnico dettagliato: localizzazione esatta dell’impatto, intensità in g-force, analisi dell’impulso, velocità rotazionale dell’evento, accelerazione lineare sui tre assi e confronto della velocità immediatamente prima e dopo il crash.

Free vs Plus: cosa cambia davvero

Nolan X904 UC Quin: il centro di controllo è l'app dedicata, utile a consultare i dati ''telemetrici'' e non solo

Il piano gratuito copre la sicurezza di base, il piano Plus aggiunge la profondità di analisi che rende Quin uno strumento davvero utile per capire come si guida, non solo per essere protetti in caso di incidente. Il prezzo dell'abbonamento Plus è di 59,99 euro all'anno (o 5,99 euro al mese). Qui sotto trovate una tabella comparativa dei due livelli:

Funzione Free Plus Rilevamento crash/impatto e alert ai contatti d’emergenza (SMS, push, email) Sì Sì Localizzazione live, scheda medica digitale, gestione eventi offline Sì Sì SOS attivabili 12 Illimitati Connessione a servizio di monitoraggio professionale No Sì Crash Pro: g-force, localizzazione impatto, analisi impulso, velocità rotazionale, accelerazione lineare, confronto velocità pre/post No Sì Home Analytics base (velocità, distanza, tempo, elevazione — medie ultimi 7 giri) Sì Sì Q-Score per singolo giro Sì Sì Grafici dettagliati per ogni uscita (velocità, accelerazione, elevazione) No Sì Conteggio istanze di accelerazione/frenata brusca (“Hard Acc.” / “Braking”) No Sì RideLens / TrailLens — mappa interattiva del percorso con dati punto per punto No Sì

Nolan X904 UC Quin: il sistema è perfettamente integrato nella calotta

Nolan X-904 Ultra Carbon è un casco integrale omologato ECE 22-06, con calotta in fibra di carbonio Ultra Carbon sviluppata e prodotta interamente in Italia: alta rigidità strutturale, peso contenuto e ben quattro dimensioni di calotta diverse (dalla XXS alla 3XL) per garantire una vestibilità proporzionata su ogni taglia, evitando il classico effetto ''testone''.

All'interno, EPS a densità differenziata calibrata per ogni taglia di calotta, per ottimizzare l'assorbimento d'urto in funzione di velocità e condizioni d'impatto diverse. La ventilazione è affidata a prese d'aria regolabili su calotta superiore e mentoniera, con flusso convogliato verso l'estrattore posteriore; la visiera è ultra-ampia e antigraffio, per un campo visivo esteso, ed è affiancata dal visierino parasole interno VPS con protezione UV400 e funzione Quick-Recall per la disattivazione rapida.

Nolan X904 UC Quin: il sistema di regolazione del VPS non è facile da utilizzare

Gli interni sono in tessuto Sakura, poliammide premium prodotta in Italia con filamenti di carbonio che favoriscono termoregolazione e dispersione dell'elettricità statica; il sistema LPC (Liner Positioning Control) permette di regolare l'inclinazione della cuffia interna in base alla posizione di guida (più eretta per il touring, più caricata in avanti per l'uso sportivo), mentre l'inserto Eyewear Adaptive nei guanciali facilita chi porta gli occhiali. I guanciali sono 3D, removibili e lavabili, con sistema di sgancio d'emergenza NERS (Nolan Emergency Release System).

Il casco è predisposto e omologato per i sistemi di comunicazione N-Com Bluetooth+ e N-Com Mesh. Su alcune versioni dedicate è integrato anche l'I-ESS (Integrated Emergency Stop Signal): un sistema di LED gestito da un accelerometro interno che rileva le decelerazioni improvvise e attiva in autonomia il segnale di frenata d'emergenza, senza cavi né connessioni con la moto, con gestione intelligente dell'energia che mette il sistema in modalità sleep quando non rileva movimento.

Nolan X904 UC Quin: il pod è inserito all'interno della calotta, sotto il guanciale destro

Il Nolan X-904 Ultra Carbon con sistema Quin si propone come uno dei caschi più tecnologicamente avanzati oggi disponibili, capace di affiancare alla protezione passiva classica un livello di sicurezza attiva e un’analisi delle performance di guida finora appannaggio quasi esclusivo del mondo automobilistico e delle competizioni. Certo, peccato che per godere di tutte le funzionalità si debba sottoscrivere un abbonamento, che si aggiunge al prezzo d'acquisto superiore del casco, ma il costo dell'abbonamento in sé è di pochi centesimi al giorno (0,16 euro, per la precisione). A questo punto parliamo di prezzi:

Nolan X-904 Ultra Carbon Quin Triplo Nero: 799,99 euro

Nolan X-904 Ultra Carbon Triplo Nero: 669,99 euro

La differenza tra le due versioni è di 130 euro, soldi ben spesi? Se tenete a cuore la sicurezza, senz'altro.

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