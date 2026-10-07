Nolan X-804 ST, il casco sportivo cambia carattere: più stradale, meno racing

Nolan amplia la famiglia X-804 con il nuovo X-804 ST, una versione che conserva la base tecnica del modello X-804 RS Ultra Carbon ma ne modifica l'impostazione estetica e l'attitudine. L'obiettivo è piuttosto chiaro: mantenere le caratteristiche di un casco ad alte prestazioni, rendendolo però più adatto anche alla guida sportiva su strada, allo sport touring e all'utilizzo quotidiano.
Stessa piattaforma, interpretazione diversa
La differenza più evidente rispetto alla versione RS riguarda lo spoiler posteriore, che sul nuovo X-804 ST è più corto. Una modifica che rende la silhouette meno estrema e attenua il richiamo al mondo racing, pur mantenendo le proporzioni dinamiche che caratterizzano la piattaforma X-804. Nolan sottolinea che l'X-804 ST condivide con l'X-804 RS la stessa architettura di base, comprendendo calotta compatta, sviluppo aerodinamico, visiera, sistema di ventilazione e impostazione del fit orientata alle prestazioni. A sottolineare la diversa filosofia ci pensano le grafiche, più discrete e contemporanee, pensate per inserirsi con maggiore naturalezza anche in un contesto urbano, sicuramente meno abituato ai colori sgargianti delle grafiche racing.
Il casco è omologato secondo la normativa UN/ECE 22.06, integra il sistema di emergenza NERS, l’imbottitura regolabile LAF e un blocco di sicurezza dedicato alla visiera.
Calotta Ultra Carbon e omologazione
La calotta esterna Ultra Carbon è realizzata in fibra di carbonio. Questa costruzione punta a unire solidità strutturale, durata e leggerezza. Il peso dichiarato è di 1.390 ± 50 grammi. Le quattro misure di calotta permettono di contenere il volume esterno e di ottenere una vestibilità più coerente per ogni gruppo di taglie. A tal proposito, queste vanno dalla XXS alla 3XL.
X-804 ST, arriva la compatibilità con N-Com
Un altro elemento che amplia il campo di utilizzo dell'X-804 ST è la compatibilità con i sistemi di comunicazione Nolan N-Com, caratteristica non disponibile sul pistaiolo puro di casa. Il casco può essere abbinato sia al sistema N-Com Bluetooth+, sviluppato in collaborazione con Sena, sia a N-Com Mesh. Il primo permette di gestire le principali funzioni di connettività durante la guida, dalla comunicazione tra pilota e passeggero o tra motociclisti fino a chiamate, musica e navigazione. N-Com Mesh aggiunge invece la tecnologia di comunicazione Mesh, pensata soprattutto per chi viaggia in gruppo e vuole mantenere il contatto con più motociclisti, continuando a utilizzare contemporaneamente navigazione, musica e chiamate.
Dal racing alla strada
Il concetto alla base del nuovo Nolan X-804 ST è quindi quello di portare la piattaforma X-804 in una direzione leggermente diversa.
Rimane un casco progettato attorno a prestazioni e aerodinamica, ma con un'immagine meno estrema e una maggiore attenzione alla versatilità. Lo spoiler più corto, le grafiche più sobrie e la predisposizione per i sistemi N-Com lo rendono pensato per muoversi tra guida sportiva su strada, sport touring e utilizzo quotidiano.
Il prezzo previsto al pubblico è a partire da 699.99 euro a 769.99 euro, disponibile anche con visiera IRID a 969 euro.
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Un talento naturale, nel senso che si è ritrovato a seguire la sezione Moto dopo aver svolto in passato ogni mestiere immaginabile, tranne quello di web editor. Ad aiutarlo, un amore smisurato per tutto ciò che gira attorno alle due ruote, oltre a una contagiosa simpatia e a una professionalità esemplare, che in breve tempo hanno contribuito a fare di Danilo un personaggio amato da colleghi e appassionati. Presto o tardi, il volume della musica che ascolta in cuffia mentre scrive le sue prove ne farà un centauro sordo più di uno scarico privo di Db killer.