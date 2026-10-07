Nolan X-804 ST, il casco sportivo cambia carattere: più stradale, meno racing

Nolan amplia la famiglia X-804 con il nuovo X-804 ST, una versione che conserva la base tecnica del modello X-804 RS Ultra Carbon ma ne modifica l'impostazione estetica e l'attitudine. L'obiettivo è piuttosto chiaro: mantenere le caratteristiche di un casco ad alte prestazioni, rendendolo però più adatto anche alla guida sportiva su strada, allo sport touring e all'utilizzo quotidiano.

Stessa piattaforma, interpretazione diversa

La differenza più evidente rispetto alla versione RS riguarda lo spoiler posteriore, che sul nuovo X-804 ST è più corto. Una modifica che rende la silhouette meno estrema e attenua il richiamo al mondo racing, pur mantenendo le proporzioni dinamiche che caratterizzano la piattaforma X-804. Nolan sottolinea che l'X-804 ST condivide con l'X-804 RS la stessa architettura di base, comprendendo calotta compatta, sviluppo aerodinamico, visiera, sistema di ventilazione e impostazione del fit orientata alle prestazioni. A sottolineare la diversa filosofia ci pensano le grafiche, più discrete e contemporanee, pensate per inserirsi con maggiore naturalezza anche in un contesto urbano, sicuramente meno abituato ai colori sgargianti delle grafiche racing.

Il casco è omologato secondo la normativa UN/ECE 22.06, integra il sistema di emergenza NERS, l’imbottitura regolabile LAF e un blocco di sicurezza dedicato alla visiera.

Calotta Ultra Carbon e omologazione

La calotta esterna Ultra Carbon è realizzata in fibra di carbonio. Questa costruzione punta a unire solidità strutturale, durata e leggerezza. Il peso dichiarato è di 1.390 ± 50 grammi. Le quattro misure di calotta permettono di contenere il volume esterno e di ottenere una vestibilità più coerente per ogni gruppo di taglie. A tal proposito, queste vanno dalla XXS alla 3XL.

X-804 ST, arriva la compatibilità con N-Com

Un altro elemento che amplia il campo di utilizzo dell'X-804 ST è la compatibilità con i sistemi di comunicazione Nolan N-Com, caratteristica non disponibile sul pistaiolo puro di casa. Il casco può essere abbinato sia al sistema N-Com Bluetooth+, sviluppato in collaborazione con Sena, sia a N-Com Mesh. Il primo permette di gestire le principali funzioni di connettività durante la guida, dalla comunicazione tra pilota e passeggero o tra motociclisti fino a chiamate, musica e navigazione. N-Com Mesh aggiunge invece la tecnologia di comunicazione Mesh, pensata soprattutto per chi viaggia in gruppo e vuole mantenere il contatto con più motociclisti, continuando a utilizzare contemporaneamente navigazione, musica e chiamate.

Dal racing alla strada

Il concetto alla base del nuovo Nolan X-804 ST è quindi quello di portare la piattaforma X-804 in una direzione leggermente diversa.

Rimane un casco progettato attorno a prestazioni e aerodinamica, ma con un'immagine meno estrema e una maggiore attenzione alla versatilità. Lo spoiler più corto, le grafiche più sobrie e la predisposizione per i sistemi N-Com lo rendono pensato per muoversi tra guida sportiva su strada, sport touring e utilizzo quotidiano.

Il prezzo previsto al pubblico è a partire da 699.99 euro a 769.99 euro, disponibile anche con visiera IRID a 969 euro.

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