Nuova Honda CBR1000RR-R, eccola in pista: la vedremo a EICMA 2026?

Che Honda stia preparando una sorpresa per EICMA 2026? Dai box di Jerez è uscita una CBR1000RR-R camuffata con pellicole a coprire tutta la carena che però appariva subito ben differente dal modello che conosciamo e che è a listino. In sella il collaudatore Jonathan Rea ma a quanto pare la moto è stata poi passata anche ai due piloti ufficiali WorldSBK della casa giapponese, Jake Dixon e Somkiat Chantra.

Una nuova aerodinamica

Nonostante il camuffamento si notano subito alcune differenze con il modello attuale. In particolare, si vedono nuove alette laterali ribassate simili a quelle della Ducati Panigale V4 R. La nuova Fireblade di nuova generazione presenta anche un parafango anteriore più grande e una carenatura anteriore più stretta, oltre a una presa d'aria centrale leggermente diversa. Possiamo anche immaginarci nuovi fari per la versione stradale, sebbene il camuffamento non consenta di capire troppo. Novità anche al posteriore con un codone che sembra essere stato ridisegnato.

Il camuffamento non permette di apprezzare i dettagli ma pare evidente che Honda abbia rivisto tutta l'aerodinamica della CBR1000RR-R. Purtroppo, sebbene sia possibile, anzi molto probabile, che ci siano anche novità tecniche su telaio, ciclistica e motore per rendere la moto più efficace, non sappiamo ancora nulla di preciso.

Con l'EICMA che inizierà il 3 novembre, potremmo non dover aspettare molto prima che Honda possa svelare la sua prossima CBR1000RR-R, pensata per l'uso stradale. Non rimane, quindi, che attendere ancora pochi giorni.

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