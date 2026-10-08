Honda CB1000F, così nasce la nuova roadster ispirata alle CB750 e 900F

Honda CB1000F offre un design anni '80 con un moderno motore derivato dalla Fireblade. Dunque, una roadster dal forte richiamo retrò che trae ispirazione dalla CB750 con cui garaeggiava Freddie Spencer nel Campionato AMA Superbike nel 1981.

Fascino anni '80 ma specifiche tecniche contemporanee per offrire prestazioni dei modelli più recenti grazie al potente motore della Fireblade (rivisto), a un telaio moderno, a sospensioni evolute e alle più recenti tecnologie. Dietro a questo progetto Takayuki Haramoto, Large Project Leader in Honda, che ha supervisionato lo sviluppo della CB1000F.

Honda CB1000F

La storia dietro la CB1000F

Con la CB1000F, l'obiettivo non era quello di replicare fedelmente la CB750/900F. Piuttosto, la moto è stata sviluppata come una naked in pieno stile giapponese che potesse essere essenziale e versatile, adatta a ogni occasione.

Nel definire quella che avrebbe dovuto essere la CB del futuro e, più nello specifico, la forma ideale di una roadster giapponese, abbiamo attinto agli stilemi della F dell’epoca.

Takayuki Haramoto aggiunge che le CB750/900F sono moto affascinanti. In particolare, il loro stile filante e dinamico, che detta le dimensioni dell’intero corpo della moto, dal serbatoio al codino, come un’unica forma integrata, rappresenta un punto di svolta nel design motociclistico.

Ancora oggi rimangono estremamente distintive. Anche le livree sono caratteristiche e magnifiche. Inoltre, trovo particolarmente interessante il fatto che si trattasse di un modello Super Sport capace di trasferire su una moto di produzione la tecnologia della RCB1000 da endurance.

Bilanciare heritage e innovazione

Il lavoro di reinterpretazione delle CB750F e CB900F è partito com Honda che si è posta una domanda semplice e cioè come portare nel 2026 il fascino di queste moto senza perdere ciò che le aveva rese iconiche.

Il team di sviluppo ha quindi affrontato il progetto CB1000F, partendo da una forma unica e continua e interpretando tutto ciò che va dal serbatoio al codino come un one-line design, proprio come avevano fatto con grande personalità i modelli originali.

Prima ancora di pensare alla ‘F’, ci siamo interrogati su ciò che la CB avrebbe dovuto rappresentare in futuro, immaginando la forma ideale di una roadster essenziale. L’obiettivo era conferire alla moto la presenza autorevole che si addice a una moto di grossa cilindrata, mantenendo al tempo stesso quella facilità di guida che ha sempre contraddistinto la famiglia CB.

Honda CB1000F

Le sfide tecniche

Non sono ovviamente mancate le sfide tecniche dato che i modelli della fine degli anni Settanta e dei primi anni Ottanta erano molto differenti dal punto di vista progettuale.

I modelli del passato adottavano un telaio a doppia culla, un sistema di aspirazione orizzontale e un’elettronica ridotta all’osso. Le moto moderne offrono invece un telaio a diamante, aspirazione downdraft e un’ampia dotazione elettronica. Anche piccoli dettagli all'apparenza semplici hanno dovuto essere riprogettati.

Le differenti strutture del telaio hanno rappresentato una sfida particolarmente importante nel dare forma all’iconico serbatoio.

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