Honda Rebel 2027, la CMX500 si aggiorna: ora ha E-Clutch

Honda Rebel si aggiorna con il Model Year 2027. Le novità sono di sostanza in quanto per la CMX500 Rebel arriva la frizione a gestione elettronica Honda E-Clutch. Per tutta la gamma Rebel, inoltre, Honda ha reso disponibili nuove colorazioni. Entriamo nei dettagli.

Per CMX500 Rebel tante novità

Partiamo quindi dalla CMX500 Rebel che riceve un importante aggiornamento tecnico con l'introduzione della frizione a gestione elettronica pensata per aumentare ulteriormente praticità e comfort nell’utilizzo quotidiano. Ma non è finita qui perché per la Rebel 500, Honda ha deciso di proporre anche una nuova strumentazione TFT a colori dalla forma circolare da 3,5 pollici oltre a un blocchetto comandi sinistro riprogettato per offrire un utilizzo più intuitivo.

Nuovi colori per la gamma Honda Rebel 2027

Honda Rebel 500 2027 è proposta in Italia nelle colorazioni Mat Fresco Brown e Mat Gunpowder Black Metallic. Il modello ''Plus'' nella sola tinta Mat Gunpowder Black Metallic con cerchi in color bronzo.

Honda Rebel 1100

Per quanto riguarda, invece, le CMX1100, CMX1100T e CMX1100 S.E., novità tecniche non ce ne sono con il Model Year 2027. Arrivano invece nuove colorazioni. Per CMX1100 Rebel DCT è disponibile la colorazione Iridium Gray Metallic. Per CMX1100T Rebel DCT, la tinta Mat Beta Silver Metallic. Infine, per la CMX1100 Rebel S.E. DCT si potrà avere nella colorazione Mat Ballistic Black Metallic con cerchi in color bronzo.

Prezzi

I prezzi per i Model Year 2027 non sono ancora stati comunicati. Il precedente Model Year della Honda Rebel 500 partiva da 6.490 euro. Per quanto riguarda la gamma CMX1100, i precedenti Model Year partivano da 11.990 euro.

VEDI ANCHE

Tags