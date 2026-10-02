Honda domina il mercato moto e scooter 2026 italiano: il successo di SH, X-ADV e Transalp

Nei primi nove mesi del 2026 Honda ha immatricolato 74.155 moto e scooter in Italia

Honda continua a essere protagonista assoluta nel mercato moto e scooter italiano. Nei primi 9 mesi del 2026, infatti, ha immatricolato nel nostro mercato ben 74.155 unità, arrivando a ottenere una quota di mercato complessiva del 23,7%. La casa giapponese è prima sia nel comparto moto con 16.142 immatricolazioni e il 13,4% di quota e sia negli scooter, con 58.013 unità e una quota superiore al 30%.

Il grande successo della famiglia SH

Una parte del successo Honda va alla famiglia degli scooter SH che dominano questo segmento di mercato. Nei primi nove mesi del 2026, SH125i, SH150i e SH350i totalizzano insieme 35.254 immatricolazioni. Il modello best seller è sempre SH125i, con 16.658 immatricolazioni. Oltre 10.300 unità lo separano dal secondo modello del segmento, con volumi superiori di oltre due volte e mezzo.

SH150i, con 8.465 unità, guida il proprio segmento con oltre 3.100 immatricolazioni di margine sul secondo classificato. SH350i raggiunge invece quota 10.131 unità, con quasi 6.200 unità di vantaggio sul secondo modello del segmento. Molto bene anche SH Mode 125, che raggiunge 4.025 immatricolazioni.

Honda X-ADV

Honda X-ADV, un modello vincente

Honda X-ADV è un altro modello di successo e con 5.885 immatricolazioni, si conferma leader del suo segmento, con quasi 1.200 unità di vantaggio sul secondo. Al suo fianco, ADV350 raggiunge le 5.396 immatricolazioni, altro risultato di rilievo.

Honda Transalp, un modello sempre al vertice

Nel mondo Adventure, Honda Transalp continua a essere al vertice nel segmento Mid On-Off con 2.619 immatricolazioni. Molto bene anche Africa Twin che nei primi mesi del 2026 ottiene 2.846 immatricolazioni, in crescita del 21,4% rispetto allo stesso periodo del 2025.

Honda Transalp

Nel segmento Touring, NT1100 raggiunge 469 immatricolazioni nei primi nove mesi dell'anno. Bene anche la nuova CB1000GT che registra già 232 immatricolazioni di cui 90 solamente a settembre. Tra le moto sportive, CBR600RR ottiene 611 registrazioni, con una crescita del 127%. La roadster retrò GB350S raggiunge 1.415 immatricolazioni, mentre per la NC750X 1.839 unità immatricolate, e per CB750 Hornet 1.116 nuove moto targate.

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