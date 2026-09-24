Honda Onitsuka Tiger Mid Sports Concept: alla Milano Fashion Week il concept della moto ispirato alla moda

Honda e Onitsuka Tiger avviano una collaborazione: a Milano il concept giallo, ma su modello di base e produzione nulla.

A Milano è in corso la Fashion Week (fino al 28 settembre), un appuntamento che riguarda sempre di più anche il mondo dei motori. In questo caso, delle due ruote. Il 23 settembre, alla sfilata di Onitsuka Tiger per le collezioni femminili primavera-estate 2027, Honda ha presentato in anteprima mondiale la Onitsuka Tiger Honda Mid Sports Concept. Honda ne parla come l’avvio di una collaborazione tra due settori diversi, quello delle moto e quello della moda. Honda torna quindi a Milano, dopo i concept auto e moto mostrati alla Milano Design Week di due anni fa.

Una livrea giallo Tiger Yellow

Honda Onitsuka Tiger Mid Sports Concept, la livrea

Il concept è costruito su una sportiva di media cilindrata, ma Honda non dice quale. Non ci sono un nome, un motore, una potenza. Il resto è veste grafica: base Tiger Yellow, grandi bande nere su entrambi i lati, cerchi in prevalenza neri con dettagli gialli e i loghi dei due marchi. Honda spiega che ogni elemento del design è stato pensato per riflettere i valori condivisi dalle due aziende. C’è chi nelle forme della moto vede una parentela con la Honda CBR500R, ma la casa giapponese non conferma espressamente questo legame.

Due storie parallele

Honda Onitsuka Tiger Mid Sports Concept, la vista frontale

Onitsuka Tiger nasce a Kobe nel 1949, un anno dopo la fondazione di Honda, nel 1948. Entrambe superano i 75 anni di attività e hanno costruito la propria presenza globale su tecnologia e innovazione. Alla stessa sfilata il marchio di abbigliamento ha mostrato scarpe e capi con il Wing Mark, il logo alato di Honda, ispirati alla cultura motociclistica e presentati insieme al concept.

Honda Onitsuka Tiger Mid Sports Concept, la vista laterale

Honda dice di voler offrire a più persone nel mondo la possibilità di vivere la cultura motociclistica come qualcosa di «più vicino e accessibile», attraverso una collaborazione che supera i confini tra settori. Sui prossimi passi, e sull’eventuale futuro industriale di questa Mid Sports Concept, per ora non ci sono conferme ufficiali.

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