Honda Onitsuka Tiger Mid Sports Concept: alla Milano Fashion Week il concept della moto ispirato alla moda

A Milano è in corso la Fashion Week (fino al 28 settembre), un appuntamento che riguarda sempre di più anche il mondo dei motori. In questo caso, delle due ruote. Il 23 settembre, alla sfilata di Onitsuka Tiger per le collezioni femminili primavera-estate 2027, Honda ha presentato in anteprima mondiale la Onitsuka Tiger Honda Mid Sports Concept. Honda ne parla come l’avvio di una collaborazione tra due settori diversi, quello delle moto e quello della moda. Honda torna quindi a Milano, dopo i concept auto e moto mostrati alla Milano Design Week di due anni fa.
Una livrea giallo Tiger Yellow
Honda Onitsuka Tiger Mid Sports Concept, la livrea
Il concept è costruito su una sportiva di media cilindrata, ma Honda non dice quale. Non ci sono un nome, un motore, una potenza. Il resto è veste grafica: base Tiger Yellow, grandi bande nere su entrambi i lati, cerchi in prevalenza neri con dettagli gialli e i loghi dei due marchi. Honda spiega che ogni elemento del design è stato pensato per riflettere i valori condivisi dalle due aziende. C’è chi nelle forme della moto vede una parentela con la Honda CBR500R, ma la casa giapponese non conferma espressamente questo legame.
Due storie parallele
Honda Onitsuka Tiger Mid Sports Concept, la vista frontale
Onitsuka Tiger nasce a Kobe nel 1949, un anno dopo la fondazione di Honda, nel 1948. Entrambe superano i 75 anni di attività e hanno costruito la propria presenza globale su tecnologia e innovazione. Alla stessa sfilata il marchio di abbigliamento ha mostrato scarpe e capi con il Wing Mark, il logo alato di Honda, ispirati alla cultura motociclistica e presentati insieme al concept.
Honda Onitsuka Tiger Mid Sports Concept, la vista laterale
Honda dice di voler offrire a più persone nel mondo la possibilità di vivere la cultura motociclistica come qualcosa di «più vicino e accessibile», attraverso una collaborazione che supera i confini tra settori. Sui prossimi passi, e sull’eventuale futuro industriale di questa Mid Sports Concept, per ora non ci sono conferme ufficiali.
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Dimmi che auto guidi e ti dirò chi sei. Che sia per scelta, esigenza o nessuna delle due, l’auto racconta molto delle persone. Non solo di chi ne fa un manifesto del proprio stile di vita. Daniele scrive di automobili perché raccontano molto del tempo in cui vengono pensate, prodotte e commercializzate. Cambiano forma, alimentazione e nome, ma continuano a dire qualcosa su chi le compra (e chi no). Giornalista pubblicista, racconta il mondo dell’auto cercando di capire cosa comunica davvero, oltre ai CV e ai consumi.