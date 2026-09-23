Honda CB250SS Concept, la nuova scrambler per la Generazione Z

Honda ha scelto il China International Motorcycle Trade Exhibition (CIMA Motor), la più grande e importante fiera internazionale dedicata al mondo delle moto in Cina e in tutta l'Asia, per svelare la nuova CB250SS Concept. Si tratta di una street scrambler che, secondo l'azienda, è pensata specificamente per la Generazione Z.

Solo un concept o c'è qualcosa di più?

Sebbene ufficialmente sia solo una concept, la moto sembra essere praticamente pronta per essere prodotta in serie ed è possibile che in futuro effettivamente accada. Guardandola, viene da pensare che sia già in fase di sviluppo per la produzione in serie. Ci sono addirittura un silenziatore e un catalizzatore omologati per l'uso stradale.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, il motore è un monocilindrico da 249 cc raffreddato a liquido, già utilizzato sui modelli CB250R e Rebel 250 destinati al mercato giapponese. Il motore è incastonato in un telaio in acciaio con forcella a steli rovesciati e cerchi da 17 pollici. La moto adotta uno stile ispirato alle scrambler. Possiamo notare una protezione per il faro con una sottile griglia metallica, un piccolo deflettore antivento e una sella lunga e piatta con imbottitura in stile retrò.

Honda non ha ancora comunicato tutte le complete specifiche tecniche ma si può notare che il prototipo dispone di un quadro strumenti digitale dalla forma circolare.

Un concept sulla carta interessante. La domanda non è tanto ''Honda produrrà una versione di serie della CB250SS?'' quanto piuttosto ''Honda la venderà al di fuori della Cina?'' Che la risposta possa arrivare già a novembre in occasione di EICMA 2026?

Fonte: Australian Motorcycle News

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