Honda SH Mode 125 2027, tutte le novità tra stile e tecnologia

Tempo di novità per Honda SH Mode 125 che si aggiorna con l'introduzione del Model Year 2027. La meccanica non cambia ma arrivano novità che riguardano l'estetica e la tecnologia. Per la casa giapponese, SH Mode 125 è un modello molto importante che in Europa è stato venduto in oltre 152.000 esemplari da quando è stato introdotto nel 2012.

Le novità 2027: stile e tecnologia

Con il nuovo Model Year, il look dello scooter evolve grazie all'introduzione di un frontale ridisegnato, con un nuovo approccio stilistico per lo scudo anteriore. Il faro è a LED, mentre il paracalore del silenziatore rivisto completa la nuova estetica dello scooter. Inoltre, il modello 2027 può contare su nuove colorazioni.

Honda SH Mode 125

Per quanto riguarda la tecnologia, la nuova Honda SH Mode 125 2027 offre un display TFT a colori da 4,2 pollici, che sostituisce la tradizionale strumentazione analogica. In questo modo, il nuovo quadro strumenti appare molto più leggibile in qualsiasi condizione di luce. La presa USB, adesso è stata aggiornata dal tipo A al tipo C.

Come accennato all'inizio, la meccanica non è cambiata con il nuovo Model Year 2027. Questo significa che troviamo sempre il collaudato e apprezzato motore enhanced Smart Power Plus (eSP+) di 125 cc in grado di erogare 11,8 CV (8,7 kW) a 8.500 giri/min e una coppia massima di 12 Nm a 5.000 giri/min. Dotato dello Start&Stop per massimizzare l’efficienza, Honda dichiara consumi pari a 50 km al litro.

Prezzi

Honda SH Mode 125 2027 si potrà acquistare nelle colorazioni Pearl Nostalgic Green, Vanilla White, Candy Luster Red e Mat Galaxy Black Metallic. Il prezzo della versione 2027 non è stato comunicato ma non dovrebbe differire troppo da quello del precedente Model Year e cioè 2.790 euro.

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