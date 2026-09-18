Honda Montesa, arriva la gamma 2027: nuove grafiche per Cota 301RR e 4RT

Honda Montesa ha tolto i veli sulla gamma 2027 che continua a essere composta dai modelli Cota 301RR, Cota 4RT 260R e 4Ride. Le novità del nuovo Model Year sono per lo più estetiche, con la disponibilità di nuove colorazioni.

Montesa Cota 301RR 2027

Modello di punta della gamma Honda Montesa. Le specifiche della moto da trial non cambiano. Le novità sono solo estetiche con l'introduzione di una colorazione completamente nuova, caratterizzata da uno schema cromatico dalle tonalità rosse e bianche che conferisce alla moto un look più moderno, con un forte richiamo al mondo delle competizioni. La moto continua a disporre dell'apprezzato motore monocilindrico di 298 cc, derivato dalla moto utilizzata nel Campionato del Mondo Trial2.

Montesa Cota 301RR 2027

Dotazioni tecniche premium come le piastre di sterzo ricavate dal pieno, il telaio in alluminio, l’impianto frenante ad alte prestazioni e alcuni particolari in fibra di carbonio.

Montesa Cota 4RT 260R 2027

Pensata per poter essere utilizzata sia dagli appassionati delle competizioni e sia dagli amatori, la Cota 4RT 260R 2027 presenta una nuova grafica che segue lo stile della 301RR, ma con una variazione cromatica più classica e fedele al DNA Montesa, basata sulle tonalità del rosso e del nero. La meccanica non cambia e quindi rimane sempre una moto da trial equilibrata che può contare su molti elementi premium della 301RR, tra cui la forcella Showa e il telaio in alluminio.

Montesa 4Ride 2027

Si tratta del modello più versatile della gamma trial. Nessuna novità di meccanica. Per questo modello non ci sono variazioni nemmeno sul piano stilistico. Dal punto di vista tecnico condivide con la gamma Cota numerosi componenti, tra cui il silenziatore e il forcellone in alluminio, e dispone inoltre di un serbatoio carburante da 4,3 litri, che garantisce una maggiore autonomia durante le uscite più lunghe.

Infine, ricordiamo che Montesa propone una completa gamma di accessori originali per i modelli Cota e 4Ride. Tra questi ricordiamo tappeti moto, cavalletti, selle e coperture protettive, tutti progettati secondo gli elevati standard qualitativi.

VEDI ANCHE

Tags