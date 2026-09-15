Honda NT1100 e NT1100 DCT Electronic Suspension: le nuove colorazioni per il 2027

Scopri le novità delle Honda NT1100 e NT1100 DCT Electronic Suspension 2027: nuove colorazioni e dotazioni di serie

Honda NT1100 si riconferma la tourer più venduta in Europa, arrivando a conquistare il 48% di quota nel proprio segmento nel 2026 e superando le 25.000 unità vendute dal suo debutto nel 2022. Per il model year 2027, Honda sceglie dunque la strada della continuità, affinando l'estetica con nuove colorazioni e confermando il solido pacchetto tecnico introdotto di recente.

Honda NT1100 2027 Mat Ballistic Black Metallic

Le nuove colorazioni di Honda NT1100 2027

Se ti stai chiedendo come cambia l'abito della tourer giapponese per il nuovo anno, la risposta sta in una palette cromatica sobria ed elegante. Sul mercato italiano la NT1100 standard — equipaggiata con cambio manuale a 6 rapporti e sospensioni meccaniche Showa — sarà proposta in un'unica veste grafica:

Mat Ballistic Black Metallic (nuova)

Per la più ricca ed evoluta NT1100 DCT Electronic Suspension, la scelta si fa invece più ampia, con tre differenti opzioni:

Mat Ballistic Black Metallic (nuova)

Mat Beta Silver Metallic (nuova)

Pearl Hawkseye Blue (confermata dalla gamma precedente)

La meccanica

Sotto le linee affilate e protettive della carenatura ritroviamo la meccanica collaudata che già conosciamo. Il cuore della moto è il bicilindrico parallelo Unicam da 1.084 cc, capace di erogare 102 CV a 7.500 giri/min e un picco di coppia di 112 Nm a 5.500 giri/min. Ricorderai che gli interventi su aspirazione, gestione elettronica e scarico avevano già garantito un incremento del 7% della coppia ai bassi e medi regimi: una dote preziosa quando ti trovi a viaggiare a pieno carico con passeggero e bagagli al seguito.

A gestire l'esuberanza del motore provvede la piattaforma inerziale IMU a 6 assi, che coordina in tempo reale il controllo di trazione HSTC su 3 livelli (con anti-impennata integrato), l'ABS Cornering e il sistema antisollevamento del posteriore. A tua disposizione ci sono 3 Riding Mode predefiniti (Tour, Urban, Rain) oltre a 2 modalità User personalizzabili, con cui puoi cucirti addosso l'erogazione della potenza e l'intervento del freno motore.

Honda NT1100 Electronic Suspension 2027 Pearl Hawkseye Blue

Sospensioni elettroniche e cambio DCT

Se macini tanti chilometri in autostrada o tra le curve di montagna, la versione NT1100 DCT Electronic Suspension ha una marcia in più. Le sospensioni semi-attive Showa EERA adattano lo smorzamento idraulico in appena 15 millisecondi in base ai dati rilevati dalla centralina, dall'IMU e dai sensori di escursione. Oltre ai tre settaggi idraulici preimpostati (Hard, Medium, Soft) legati ai Riding Mode, puoi regolare il precarico della molla posteriore su 24 livelli direttamente dal display touchscreen, anche mentre sei in movimento.

A completare il quadro c'è l'immancabile cambio a doppia frizione DCT a 6 rapporti, una tecnologia che dal 2010 a oggi ha conquistato oltre 300.000 motociclisti in Europa. Sfruttando i dati dell'IMU, la logica di cambiata adatta il rapporto all'angolo di piega ed evita scalate indesiderate a centro curva. In più, la gestione più precisa dell’attacco delle frizioni alle minime aperture del gas, soprattutto sotto i 10 km/h, rende più fluide le partenze, le inversioni a U e le manovre nel traffico.

Honda NT1100 Electronic Suspension 2027 Mat Ballistic Black Metallic

Dotazioni di serie

Trattandosi di una touring crossover, la praticità d'uso quotidiana resta al centro del progetto. Il parabrezza è facilmente regolabile con una sola mano direttamente dalla sella su 5 posizioni (con un'escursione totale di 167 mm), mentre i deflettori aerodinamici deviano l'aria da braccia e gambe. Di serie sono presenti le valigie laterali rimovibili, profonde e capienti a sufficienza per ospitare un casco integrale ciascuna (37 litri la sinistra, 36 litri la destra).

La strumentazione fa perno su un display TFT touch a colori da 6,5 pollici, dotato di connettività Apple CarPlay e Android Auto. Completano la ricca dotazione di serie le manopole riscaldabili, il cruise control, il cavalletto centrale, le prese di ricarica USB-A e 12V e la leggera batteria agli ioni di litio Skyrich. Il peso con il pieno si attesta sui 238 kg per la versione manuale e sui 249 kg per la DCT Electronic Suspension, ai quali si aggiungono circa 12 kg per la coppia di valigie.

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