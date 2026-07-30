Honda XR300L e XR300 Rally: le nuove entry level per l'off-road debuttano in India

Honda ha presentato in India due nuove entry level per il fuoristrada basate sulla piattaforma della CB300F e questo significa motore monocilindrico raffreddato ad aria. Stiamo parlando della nuove XR300L e XR300 Rally. Leggere, facili ed economiche, potrebbero diventare un'opzione interessante anche per il Vecchio Continente dove però c'è già la CRF300. Se queste moto usciranno dal mercato indiano è possibile che lo scopriremo tra qualche mese a EICMA.

Come sono fatte?

Entrambe le moto da enduro adottano lo stesso motore monocilindrico raffreddato ad aria da 293 cc. Honda non ha ancora comunicato i dati ufficiali che non dovrebbero comunque essere troppo lontani da quelli della CB300F. Parliamo quindi di 24,3 CV a 7.500 giri/min e 26,5 Nm a 5.750 giri/min.

La piattaforma è comune e quindi troviamo il medesime telaio, cerchi a raggi da 21 pollici all'anteriore e da 18 pollici al posteriore, ABS a doppio canale disinseribile e sospensioni specifiche per l'utilizzo in off-road.

Honda XR300L è stata sviluppata come moto a doppio uso, per poter cioè essere utilizzata sia su strade sterrate senza problemi e sia su quelle asfaltate per un utilizzo quotidiano. Molto semplice e leggera, parca nei consumi, valida per andare al lavoro ogni giorno ma buona anche per escursioni fuori porta nel weekend.

Honda XR300L e XR300 Rally

Invece, la nuova Honda XR300 Rally è pensata per chi vuole avventurarsi in lunghi viaggi. Traendo ispirazione dalle moto Honda vincitrici della Dakar, presenta una carenatura in stile rally, una migliore protezione dal vento e un'ergonomia orientata al turismo, posizionandosi come la moto ideale per chi desidera percorrere lunghe distanze e avventurarsi fuori dai sentieri battuti.

Secondo alcune indiscrezioni provenienti dall'India, la Rally sarà dotata di connettività per smartphone Honda RoadSync, un elemento che la distinguerà dalla più essenziale XR300L.

Honda ha finora confermato i modelli solo per l'India, dove verranno prodotti localmente, e non ci sono state notizie sulla disponibilità internazionale. Se qualcosa si muoverà, come accennato prima forse lo scopriremo a EICMA.

Fonte: Visordown

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