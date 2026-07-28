Honda aggiorna X-ADV, Forza 750 e NC750X con il Model Year 2027: arrivano nuovi colori

Piccole novità in arrivo per Honda X-ADV, Forza 750 e NC750X. Infatti, con il debutto del Model Year 2027 la casa giapponese ha reso disponibili nuove colorazioni. I prezzi dei nuovi Model Year non sono ancora stati comunicati ma non dovrebbero discostarsi troppo da quelli 2026.
Honda X-ADV 2027
Nessuna novità di meccanica. Quello che Honda definisce come ''il primo SUV a due ruote'' continua a disporre di un motore bicilindrico da 58,6 CV e 69 Nm di coppia. Modello che è dotato del cambio Honda DCT che consente cambiate fluide e velocissime.
Per il 2027, Honda X-ADV è disponibile nelle seguenti colorazioni, che comprendono le nuove Special Edition con grafiche ''big logo'':
- Mat Ballistic Black Metallic big logo e forcella oro (Special Edition)
- Grand Prix Red big logo e forcella oro (Special Edition)
- Mat Warm Ash Metallic
- Pearl Deep Mud Gray
Honda Forza 750
Anche il maxiscooter GT di Honda non presenta modifiche tecniche e può contare sempre sul medesimo motore bicilindrico di 745 cc da 58,6 CV di X-ADV. Anche qui troviamo il cambio Honda DCT.
Per il 2027, Honda Forza 750 è disponibile in tre colorazioni di cui due nuove:
- Gunmetal Black Metallic look total black
- Mat Iridium Gray Metallic
- Mat Warm Ash Metallic
Honda NC750X 2027
Anche per una delle moto crossover bicilindriche più apprezzate del mercato, il Model Year 2027 introduce solamente novità estetiche. Le specifiche tecniche non cambiano e il cuore pulsante è sempre il bicilindrico da 58,6 CV abbinato al DCT Honda.
Per il 2027, Honda NC750X è disponibili nelle seguenti colorazioni:
- Glint Wave Blue Metallic
- Mat Deep Mud Gray con finiture nere
- Earth Black realizzato in Durabio con finiture nere
- Earth Khaki realizzato in Durabio con finiture nere
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|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|X-ADV 750
|58 / 43
|12.990 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Honda X-ADV 750 visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Honda X-ADV 750
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).