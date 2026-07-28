Honda aggiorna X-ADV, Forza 750 e NC750X con il Model Year 2027: arrivano nuovi colori

Honda X-ADV, Forza 750 e NC750X si aggiornano con il Model Year 2027 introducendo nuove livree

Piccole novità in arrivo per Honda X-ADV, Forza 750 e NC750X. Infatti, con il debutto del Model Year 2027 la casa giapponese ha reso disponibili nuove colorazioni. I prezzi dei nuovi Model Year non sono ancora stati comunicati ma non dovrebbero discostarsi troppo da quelli 2026.

Honda X-ADV 2027

Honda X-ADV

Nessuna novità di meccanica. Quello che Honda definisce come ''il primo SUV a due ruote'' continua a disporre di un motore bicilindrico da 58,6 CV e 69 Nm di coppia. Modello che è dotato del cambio Honda DCT che consente cambiate fluide e velocissime.

Per il 2027, Honda X-ADV è disponibile nelle seguenti colorazioni, che comprendono le nuove Special Edition con grafiche ''big logo'':

Mat Ballistic Black Metallic big logo e forcella oro (Special Edition)

Grand Prix Red big logo e forcella oro (Special Edition)

Mat Warm Ash Metallic

Pearl Deep Mud Gray

Honda Forza 750

Honda Forza 750

Anche il maxiscooter GT di Honda non presenta modifiche tecniche e può contare sempre sul medesimo motore bicilindrico di 745 cc da 58,6 CV di X-ADV. Anche qui troviamo il cambio Honda DCT.

Per il 2027, Honda Forza 750 è disponibile in tre colorazioni di cui due nuove:

Gunmetal Black Metallic look total black

Mat Iridium Gray Metallic

Mat Warm Ash Metallic

Honda NC750X 2027

Honda NC750X

Anche per una delle moto crossover bicilindriche più apprezzate del mercato, il Model Year 2027 introduce solamente novità estetiche. Le specifiche tecniche non cambiano e il cuore pulsante è sempre il bicilindrico da 58,6 CV abbinato al DCT Honda.

Per il 2027, Honda NC750X è disponibili nelle seguenti colorazioni:

Glint Wave Blue Metallic

Mat Deep Mud Gray con finiture nere

Earth Black realizzato in Durabio con finiture nere

Earth Khaki realizzato in Durabio con finiture nere

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