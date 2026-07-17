Honda porta al debutto CBR400R Four e CB400 Super Four: 4 cilindri, 58 CV e sistema E-Clutch

Honda CB400 Super Four e Honda CBR400R Four saranno presto disponibili in Giappone. Entrambe le moto arriveranno nel corso dei prossimi 2 mesi. Presentate inizialmente come concept, sembravano però già quasi pronte per la produzione e, adesso, ci siamo quasi. Entrambe disporranno della trasmissione E-Clutch.

Una piattaforma unica per due moto

La piattaforma è la medesima per entrambe le moto. CB400 Super Four e Honda CBR400R Four adottano quindi un motore 4 cilindri di 399 cc in grado di erogare 58 CV a 11.500 giri al minuto con 38 Nm di coppia a 9.750 giri al minuto.

Honda CB400 Super Four E-Clutch

Honda CB400 Super Four è una naked che eredita lo stile della CB400 Super Four originale del 1992, presentando quindi un look che strizza l'occhio al passato. C'è poi la Honda CBR400R Four, una sportiva carenata, un modello quindi pensato per un utilizzo maggiormente dinamico, sebbene le potenze in gioco non siano particolarmente elevate.

Come accennato prima, la dotazione si serie prevede il sistema E-Clutch, oltre alla presenza dell'acceleratore elettronico (throttle-by-wire). Entrambi i modelli possono contare pure sullo stesso display TFT a colori da cinque pollici, che include anche la funzione Honda RoadSync.

Honda CBR400R Four E-Clutch

Per quanto riguarda le date di lancio, Honda Giappone afferma che la CB400 Super Four E-Clutch arriverà inizialmente presso concessionarie selezionate, a partire dal 21 agosto. Meno di un mese dopo, anche la CBR400R Four E-Clutch sarà disponibile presso alcune concessionarie Honda ''Dream'', a partire dal 18 settembre.

Prezzi

Questi due modelli sono destinati per lo più al mercato interno, quello Giapponese. Per i mercati globali, invece, le due moto saranno proposte con una piattaforma dotata di un motore da 500 cc. Moto che sono già state mostrate in Cina. Arriveranno anche da noi? Lo scopriremo. Intanto, tornando alle nuove Honda CB400 Super Four e Honda CBR400R Four, la prima sarà proposta a 998.800 yen, mentre la seconda a 1.199.000 yen che al cambio sono rispettivamente circa 5.380 euro e 6.459 euro.

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