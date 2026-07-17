Honda CRF450R 2027, arriva il kit completo Acerbis per personalizzarla

Honda CRF450R è stata rinnovata da poco con un Model Year 2027 che ha introdotto diverse novità, tutte pensate per rendere questa moto da cross ancora più efficace in pista. Novità non solo tecniche ma pure estetiche. Per questo modello adesso c'è una novità in quanto Acerbis ha annunciato di aver iniziato a proporre un kit completo dedicato alla nuova Honda, per chi desidera avere a disposizione ricambi di alta qualità.

Honda CRF450R 2027 kit Acerbis

Cosa contiene il kit

Il kit messo a punto da Acerbis per la nuova Honda CRF450R 2027 è pensato per chi vuole personalizzare la moto, scegliendo una colorazione diversa da quella di serie. Il kit è stato ideato pure per chi necessita di ricambi compatibili con il nuovo modello.

Più nel dettaglio, il ''Full Plastic Kit'' offre tutto il necessario per rinnovare completamente il look della moto: parafango anteriore, parafango posteriore, convogliatori destro e sinistro, tabella portanumero anteriore, portanumero laterali e copristeli forcella. Per chi invece ha la necessità di sostituire soltanto alcune parti della moto, Acerbis propone anche i singoli componenti acquistabili separatamente.

Honda CRF450R 2027 kit Acerbis

Per soddisfare tutte le esigenze dei clienti, le colorazioni disponibili sono bianco, nero, rosso e originale Honda (con portanumero anteriore, convogliatori e parasteli in rosso e portanumero laterali e parafango posteriore blu). Con questi nuovo kit, l'azienda vuole quindi offrire ai possessori della moto da cross giapponese un completo pacchetto per poterla personalizzare o sistemarla in modo tale da mantenerla sempre pronta per affrontare ogni sfida.

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