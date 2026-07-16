Prima di comprare la Honda CB1000GT ci sono alcune cose che dovresti sapere

La Honda CB1000GT segna il ritorno della Casa di Tokyo nel segmento delle sport touring/crossover a quattro cilindri. Derivata dalla piattaforma della nuova CB1000 Hornet, ne conserva il carattere brillante e la facilità di guida, aggiungendo tutto ciò che serve per affrontare il turismo a medio e lungo raggio: protezione aerodinamica, maggiore comfort e una dotazione elettronica completa.

Dopo un ritardo dovuto ad una campagna di richiamo ufficiale, la moto è finalmente in arrivo nelle concessionarie italiane, è dunque questo il momento giusto per capire quale versione scegliere, quali accessori sono realmente utili e quanto bisogna mettere in conto per configurarla secondo le proprie esigenze.

Honda CB1000GT in breve

Honda CB1000GT, la prova della crossover sportiva

La CB1000GT nasce per chi cerca una moto capace di essere divertente nel misto, ma anche confortevole quando i chilometri aumentano. Il punto di partenza è il quattro cilindri in linea di 999 cc derivato dalla Hornet, caratterizzato da un'erogazione piena ai medi regimi e da una buona propensione ad allungare.

L'impostazione di guida è più rilassata rispetto a una naked, grazie al manubrio rialzato, alla carena integrale e al cupolino studiato per ridurre la pressione dell'aria sul busto. Il pacchetto elettronico comprende acceleratore ride-by-wire, riding mode selezionabili, controllo di trazione Honda Selectable Torque Control, ABS cornering e piattaforma inerziale IMU a sei assi, oltre al cambio elettronico Quickshifter bidirezionale.

Non manca una dotazione tecnologica di livello, con display TFT a colori, connettività per smartphone tramite Honda RoadSync, illuminazione full LED e presa USB-C per la ricarica dei dispositivi.

Scheda tecnica sintetica

Caratteristica Dato Motore 4 cilindri in linea, 999 cc Potenza 152 CV Coppia 104 Nm Cambio 6 marce con Quickshifter Elettronica IMU 6 assi, riding mode, HSTC, ABS Cornering Display TFT a colori con Honda RoadSync Peso in ordine di marcia circa 235 kg Serbatoio 17 litri Patente A

A chi è consigliata

La CB1000GT si rivolge a un pubblico molto ampio. È una moto adatta a chi arriva da una naked di media o grossa cilindrata e desidera qualcosa di più comodo per viaggiare senza rinunciare alle prestazioni. Allo stesso tempo rappresenta un'alternativa interessante per chi possiede una sport touring di precedente generazione e vuole una moto moderna, ricca di elettronica ma ancora relativamente compatta.

Honda CB1000GT, tra le curve è agile e svelta nonostante la mole

Le sue qualità - come visto in occasione del primo contatto - emergono soprattutto nell'utilizzo misto: il comfort permette di affrontare trasferimenti autostradali senza affaticarsi, mentre il telaio e il quattro cilindri mantengono un carattere sportivo quando arriva il momento di affrontare una strada ricca di curve.

Prezzo Honda CB1000GT: quanto costa

La nuova Honda CB1000GT è proposta in Italia a partire da 14.290 euro franco concessionario. Una cifra competitiva considerando la dotazione di serie, che comprende sospensioni elettroniche Showa EERA, cruise control, quickshifter bidirezionale, display TFT con Honda RoadSync, piattaforma inerziale IMU a sei assi e manopole riscaldabili. Honda CB1000GT, 3/4 anteriore Naturalmente il prezzo può crescere sensibilmente scegliendo uno dei pacchetti di accessori originali Honda, pensati per adattare la moto alle diverse esigenze d'impiego. Pacchetti accessori Honda: prezzi e contenuti Honda ha organizzato gli optional in tre pacchetti principali, acquistabili direttamente in concessionaria. Pacchetto Prezzo Cosa comprende Comfort Pack 1.547 € Parabrezza alto, selle Comfort pilota e passeggero, manopole riscaldabili, deflettori superiori e inferiori, fari fendinebbia Urban Pack 1.499 € Bauletto da 50 litri con schienalino, portapacchi posteriore, cover dedicata, antifurto Sport Pack 649 € Puntale motore, tamponi paratelaio, adesivi serbatoio e cerchi per un look più sportivo Prezzi di listino IVA inclusa, escluso montaggio. Quanto costa una CB1000GT completa di accessori? Scegliendo il Comfort Pack, il prezzo della moto sale a circa 15.837 euro. Con l'Urban Pack si arriva invece a 15.789 euro, una configurazione particolarmente interessante per chi utilizza la CB1000GT anche tutti i giorni o desidera un vano da ben 50 litri capace di ospitare due caschi integrali. Chi punta soprattutto sull'estetica può optare per lo Sport Pack, che porta il prezzo a 14.939 euro. Volendo equipaggiare la moto con tutti e tre i pacchetti, l'investimento complessivo supera i 17.900 euro, trasformando la CB1000GT in una sport touring praticamente full optional. Quale pacchetto conviene scegliere? Se dovessi consigliarne uno, il Comfort Pack è quello con il miglior rapporto tra costo e benefici. Le selle dedicate, il parabrezza maggiorato e i deflettori migliorano sensibilmente il comfort sulle lunghe percorrenze, mentre le manopole riscaldabili e i fari fendinebbia rendono la moto più piacevole da utilizzare anche durante la mezza stagione.

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