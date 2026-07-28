All'asta la Honda CL72 Scrambler di Elvis Presley: quanto vale oggi?

Una Honda CL72 Scrambler del 1964 che a quanto pare è appartenuta a Elvis Presley, è stata messa all'asta da Bring a Trailer, con le offerte che si concluderanno a breve.

Un pezzo da collezione molto particolare

Questo esemplare che è passato di mano dall'attore Gary Lockwood al Re del Rock and Roll viene offerta con una documentazione che ne attesta la provenienza. Per i collezionisti degli oggetti delle celebrità americane del passato si tratta di un pezzo insolito ma sicuramente interessante.

Honda CL72 Scrambler di Elvis Presley

Per molti, Elvis Presley è stato, è tuttora e sarà sempre il re del rock and roll, ma l'impronta che ha lasciato nel mondo della cultura popolare è stata molto più profonda di quella di un semplice cantante. Con oltre 30 film al suo attivo, a partire dalla metà degli anni '50, Elvis è stato anche una star del grande schermo. Un elemento in comune di tutti i suoi film erano le auto o le moto. Pare che proprio un film abbia contribuito all'acquisto di questa Honda CL72 Scrambler. Moto che sta attirando l'attenzione dei collezioni proprio grazie alla sua storia legata a Hollywood.

Secondo il venditore, la moto fu acquistata nel 1967 dall'attore Gary Lockwood, noto soprattutto per il suo ruolo in 2001: Odissea nello spazio. Lockwood e Presley diventarono amici durante le riprese del film ''It Happened at the World's Fair'', film in cui Elvis appariva in sella a una Honda CB77 Super Hawk. L'annuncio di vendita racconta che Lockwood in seguito vendette la CL72 a Presley, dopo che il cantante rimase colpito dal suo design.

A sostegno di questa storia, viene presentata una serie di documenti che includono copie di precedenti immatricolazioni, un atto di vendita che collega la moto a Lockwood, fotografie dell'attore con la motocicletta e corrispondenza che ne illustra la storia.

Honda CL72 Scrambler di Elvis Presley

Storia a parte, la Honda CL72 Scrambler del 1964 poteva contare su di un bicilindrico parallelo da 247 cc da circa 24 CV. Il modello in vendita presenta doppi scarichi alti, cerchi a raggi da 19 pollici e una verniciatura argento.

Quanto vale?

L'asta terminerà nella giornata di oggi e al momento in cui scriviamo l'offerta è di appena 5.000 dollari, molto meno di quello che ci si potrebbe aspettare vista la storia della moto.

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