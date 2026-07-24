All'asta la Honda CBR1000RR di Guy Martin del Tourist Trophy

Sta andando all'asta una Honda CBR1000RR Superstock davvero molto particolare. Si tratta infatti della Fireblade guidata da Guy Martin al Tourist Trophy dell'Isola di Man. In particolare, la moto è stata utilizzata dal pilota inglese nelle stagioni 2008 e 2008 con il team Shaun Muir Racing. Guy Martin non è mai riuscito a vincere il TT ma ha comunque ottenuto ben 17 podi, alcuni proprio con questa moto.

Il miglior risultato di Martin con la moto risale al 2009, quando ottenne un secondo posto nella gara Superstock alle spalle di Ian Hutchinson. Nella stessa stagione, Martin si classificò quarto nell'Ulster Grand Prix.

Honda CBR1000RR di Guy Martin

Il primo podio di Martin al TT con questa moto risale al 2008, quando conquistò il terzo posto alle spalle di Cameron Donald e del 23 volte vincitore del TT John McGuinness.

Non è la prima volta che viene messa all'asta

L'asta è stata organizzata da Iconic Auctioneers e si terrà il 15 novembre in occasione del NEC Classic Motor Show 2026. Curiosità, questa moto è la seconda volta che viene messa in vendita da Iconic Auctioneers. Era già stata venduta dalla casa d'aste sette anni fa ed è rimasta di proprietà dello stesso proprietario da allora.

Honda CBR1000RR di Guy Martin

Stando all'annuncio, l'attuale proprietario vuole venderla in quanto desidera ridurre la sua collezione. La Honda CBR1000RR di Guy Martin è in ottime condizioni e viene venduta con la sua livrea originale. Sarà inoltre ceduta con un certificato di autenticità firmato da Mick Shanley, ingegnere capo di SMR Hydrex Honda. Da quando è stata venduta sette anni fa, la motocicletta è stata per lo più esposta, sebbene fosse funzionante fino a qualche anno fa.

Insomma, per i collezionisti interessati a mettere le mani sulla moto del campione inglese, l'appuntamento è per il 15 novembre. Il prezzo? Si stima un valore di 15.000-20.000 sterline (17.500-23.400 euro) più tasse e commissioni.

Fonte: Visordown

VEDI ANCHE

Tags