MV Agusta e ABT firmano una Brutale esclusiva: solo 130 esemplari

MV Agusta ha tolto i veli sulla Brutale 1000 ABT, un'edizione limitata nata dalla collaborazione con il noto preparatore tedesco ABT Sportsline. Complessivamente saranno realizzate 130 unità, un numero ben preciso che richiama i 130 anni dalla nascita dell'azienda tedesca. Il risultato della collaborazione è una delle Brutale dall'aspetto più estremo di sempre.

MV Agusta Brutale 1000 ABT

200 CV per divertirsi

Il cuore pulsante è un motore 4 cilindri di 1.000 cc omologato Euro 5+. Nella configurazione standard, la moto eroga 201 CV a 13.500 giri/min e 116 Nm di coppia a 11.000 giri/min, ma è disponibile anche un kit racing dedicato con scarico Arrow in titanio a quattro uscite e mappatura della centralina che porta la potenza a 208 CV a 14.000 giri/min. Ovviamente, il kit racing è destinato esclusivamente all'uso in pista.

MV Agusta afferma che il motore è stato aggiornato e può contare su nuovi alberi a camme, mappatura del motore rivista, migliore sensibilità dell'acceleratore, rapporti del cambio ottimizzati e un rapporto di trasmissione finale più corto progettato per migliorare l'accelerazione e la reattività.

MV Agusta Brutale 1000 ABT

Look ancora più aggressivo

La moto si caratterizza per una livrea che combina Nero Carbonio Metallizzato e Rosso Fuoco. Su di un lato della moto troviamo il claim di ABT ''From the Racetrack to the Road'' accanto a una bandiera tedesca. Dall'altra parte c'è lo storico claim di MV Agusta ''Motorcycle Art'' con il tricolore italiano.

La sella presenta un pattern a texture honeycomb, mentre le pinze anteriori Brembo Stylema sono verniciate in nero con loghi Brembo in rosso. C'è poi il copriruota posteriore in carbonio, ispirato alle ruote da corsa in stile turbofan. Estetica a parte, questo componente riduce attivamente la turbolenza aerodinamica attorno alla ruota posteriore, contribuendo a migliorare il coefficiente di resistenza aerodinamica. Complessivamente, la nuova livrea e le modifiche estetiche rendono il look della moto molto più aggressivo.

MV Agusta Brutale 1000 ABT

Dotazione premium

L'eslcusiva Brutale 1000 ABT è equipaggiata con componenti Öhlins a controllo elettronico premium. Ci sono poi ruote forgiate anteriori e posteriori che garantiscono la massima rigidità riducendo al contempo le masse non sospese. Il sistema frenante può contare su dischi anteriori Braking Batfly da 320 mm (solo uso racing), progettati con geometria a canali sagomati per una superiore dissipazione del calore e un'azione di autopulizia continua. La Brutale 1000 ABT presenta poi una sella su misura rivestita in Alcantara.

Prezzi

Come accennato all'inizio, solo 130 esemplari tutti numerati. La produzione inizierà nel quarto trimestre del 2026. Il prezzo? 40.990 euro.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 15/05/2026