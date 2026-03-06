MV Agusta Enduro Veloce 2026, la Travel Enduro è ancora più completa: prezzo

MV Agusta Enduro Veloce 2026 è pronta a scendere su strada. Con il nuovo Model Year, MV Agusta punta a rafforzare la sua presenza all'interno del combattuto segmento delle Travel Enduro.

MV Agusta Enduro Veloce 2026: specifiche tecniche

MV Agusta Enduro Veloce

Ricapitoliamo le principali caratteristiche della Enduro Veloce che anche con l'ultimo Model Year conferma il motore 3 cilindri di 931 cc in grado di erogare una potenza massima di 124 CV a 10.000 giri al minuto e 102 Nm di coppia a 7.000 giri al minuto, quanto basta per raggiungere una velocità massima di 220 km/h, mentre per passare da 0 a 100 km/h servono 3,72 secondi. Il telaio è a doppia trave, mentre la ciclistica è affidata davanti ad una forcella Sachs a steli rovesciati regolabile e dietro ad un forcellone con monoammortizzatore Sachs con idraulica regolabile in estensione, in compressione e nel precarico molla. L'impianto frenante adotta pinze della Brembo, mentre i cerchi sono da 21 pollici davanti e da 18 pollici dietro. Il peso in ordine di marcia senza carburante è di 235 kg.

Non manca nemmeno una completa dotazione di elettronica che include, tra le altre cose, IMU a 6 assi, ABS con funzione Cornering, 3 Riding Mode + 1 Custom, Quick Shift (up & down), Traction Control (Off + 8 livelli) e Cruise Control.

Ricca dotazione di serie

MV Agusta Enduro Veloce

MV Agusta Enduro Veloce può contare su di una ricca dotazione di serie che prevede valigie in alluminio con telai di montaggio, barre di protezione, fari fendinebbia e cavalletto centrale. Tra le novità del Model Year 2026, le nuove tinte Nero Intenso/Grigio Antracite e Bianco Perlato RC/Blu Nordico.

Disponibilità e prezzo

MV Agusta Enduro Veloce

MV Agusta Enduro Veloce è proposta a un prezzo di 19.990 euro. La garanzia ufficiale prevede una copertura di 5 anni.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 06/03/2026