MV Agusta Rush Titanio: arriva la versione più estrema (e costosa)

MV Agusta ha scelto uno dei posti più esclusivi al mondo per svelare la sua ultima creazione: The I.C.E. di St. Moritz, evento invernale dove si incontrano collezionisti, appassionati di motori e gente con il portafoglio molto, molto gonfio. Ed è proprio lì che è stata presentata la Rush Titanio, l'ennesima evoluzione della hyper-naked di Schiranna che stavolta gioca pesante con materiali pregiati e dettagli da far girare la testa.

Cambio d'abito per la maxi-naked esclusiva

MV Agusta Rush Titanio, 3/4 posteriore

La Rush non è certo una novità. Nata nel 2019 con una livrea grigio-bronzo-rosso, ha poi avuto la versione Army nel 2021 (grigio scuro e giallo) e la Mamba nel 2023 col suo Rosso Mamba 2.0. Ora arriva la Titanio, che già dal nome fa capire dove vogliono andare a parare.

Livrea Nero Intenso con accenti Argento Magnum e Blu Titanio, tutta lucida per esaltare le linee muscolose della moto. Il contrasto? Lo fanno le parti in carbonio con finitura twill opaca, un gioco di luci e materiali che sulla carta dovrebbe essere notevole.

Titanio, titanio ovunque, anche nel nome

MV Agusta Rush Titanio, lo scarico? Ovviamente in titanio

Il cuore è sempre il quattro cilindri in linea da 1.000 cc, assemblato a mano a Schiranna (con tanto di firma d'autore), con 16 valvole radiali in titanio e quattro bielle forgiate dello stesso materiale. Ma la vera novità sta nei componenti esterni, tutti in titanio spazzolato che danno un look moderno e premium alle finiture.

Si parte dallo scarico slip-on Arrow in titanio con logo MV Agusta, che promette meno peso e un suono più raffinato, con annesso supporto dello stesso materiale; la cover frontale del serbatoio con scritta ''Titanio'' e un simbolo atomico (che vuole richiamare la precisione dei materiali avanzati), i supporti del cruscotto e del faro anteriore. Persino le viti sono in titanio.

La trama atomica si ripropone anche anche sulla sella in Alcantara, con lo stesso simbolo inciso al laser e cuciture ton sur ton. Stesso discorso per la parte superiore del serbatoio e le zone di protezione.

Carbonio nuovo e alluminio blu

Tutti i pezzi in carbonio passano a una nuova trama twill, più raffinata e tecnica rispetto alla texture precedente. E poi ci sono i componenti in alluminio anodizzato Blu Titanio, accenti cromatici che completano il look e sottolineano l'attenzione maniacale ai particolari.

Produzione limitata, prezzi da svelare

MV Agusta Rush Titanio, la moto verrà prodotta in 300 esemplari

La Rush Titanio sarà costruita in 300 unità numerate. Arriverà nella seconda parte del 2026, ma al momento MV Agusta non ha ancora comunicato né il prezzo né le specifiche complete. Considerando materiali e lavorazioni, aspettatevi cifre importanti. Molto importanti.

VEDI ANCHE