MV Agusta: le moto 2026 con pacchetto elettronico completo (antifurto incluso)

MV Agusta conferma il pacchetto elettronico completo, di serie, su tutte le moto della gamma 2026, a 3 e 4 cilindri. Scopriamo in cosa consiste e quali sono dunque le dotazione elettroniche delle MV.

La Casa di Schiranna prende una posizione chiara, quella di fornire di serie a tutti i clienti il massimo della dotazione elettronica. Niente software aggiuntivi scaricabili a pagamento o costi di attivazione, le MV Agusta del 2026 saranno complete di tutte le features elettroniche, di serie. Ogni modello MV, dalle 3 alle 4 cilindri, è fornito dalla fabbrica con Equipaggiamento Originale (OE) di:

• IMU a 6 assi

• ABS con funzione Cornering

• 3 modalità di guida + 1 CUSTOM

• Quick Shift (up & down)

• Controllo di Trazione (Off + 8 livelli)

• Front Lift Control

• Engine Brake Control

• Risposta del motore regolabile

• Sensibilità del gas (Low / Medium / High)

• Coppia massima del motore (Low / Medium / High)

• Limitatore di giri

• Cruise Control

MV Agusta 2026: display e connettività

Le dotazioni standard delle MV Agusta model year 2026 comprendono anche strumentazione TFT, connettività, App e dispositivo GPS/antifurto, nello specifico:

• Display TFT da 7 / 5,5 pollici

• Connettività Wi-Fi e Bluetooth

• App MV Ride

• Dispositivo GPS Tracking e sistema antifurto

La Casa varesina ci tiene a sottolineare come, nel segmento competitivo, sia l'unico Marchio ad offrire l'antifurto come dotazione di serie. Quando attivato, il sistema invia avvisi SMS con le coordinate GPS, aggiornate ogni dieci minuti. La funzione geofencing, invece, avvisa il pilota se la moto si sposta al di fuori di un’area predefinita. L’App MV Ride, che include la funzione ''SMS di emergenza'', consente di memorizzare un contatto di emergenza direttamente nell’app: in caso di incidente rilevato, sulla base di soglie di velocità predefinite, il sistema avvisa automaticamente il contatto selezionato inviando la posizione del pilota. Il modulo GPS supporta sistema antifurto, tracciamento in tempo reale, geofencing, SMS di emergenza, registrazione dei viaggi e diagnostica remota. I servizi antifurto, SMS di emergenza, localizzazione della moto e geofencing sono inclusi gratuitamente per il primo anno, dal secondo sono disponibili tramite abbonamento, al costo di 89 euro/anno (tramite app).

Luca Martin, CEO – MV Agusta Motor S.p.A.: ''Ogni decisione strategica in MV Agusta è guidata da una mentalità orientata al cliente. È questo l’impegno che ci consente di offrire l’esperienza completa come dotazione standard, con una filosofia di prezzo trasparente e senza costi nascosti — esattamente ciò che i nostri clienti si aspettano da un marchio premium''.

Pubblicato da Michele Perrino, 17/02/2026