MV Agusta Rush Titanio, l'hyper-naked diventa ancora più esclusiva: ecco il prezzo

MV Agusta alza ulteriormente l'asticella della sua Rush, rendendola ancora più esclusiva. Debutta quindi la nuova MV Agusta Rush Titanio, espressione ancora più radicale e raffinata della filosofia hyper-naked dell'azienda. Modello che può contare su di una serie di aggiornamenti tecnici tra cui un affinamento del motore omologato Euro5+, oltre a un ampio utilizzo di componenti in titanio, oltre a dettagli in carbonio. Moto che dispone pure di un raffinatissimo sistema di sospensioni elettroniche Öhlins Smart EC 3.0.

MV Agusta Rush Titanio

Una nuova hyper-naked ancora più raffinata

Fin dal suo debutto, la MV Agusta Rush si è affermata come l'espressione più audace e visionaria del concetto di hyper-naked di MV Augusta, caratterizzandosi per uno stile subito riconoscibile e soluzioni tecniche raffinate. Adesso si va oltre e la nuova Rush Titanio anticipata a gennaio, introduce una livrea Nero Intenso abbinata ad accenti Argento Magnum e Blu Titanio. Come fa ben capire il nome, ''Titanio'' riflette l'ampio utilizzo di componenti in titanio in tutta la moto.

Motore 4 cilindri

Il cuore pulsante della Rush Titanio è un motore 4 cilindri di 1.000 cc progettato per rispondere alle normative Euro5+ senza compromettere le prestazioni. L'unità è stata affinata ulteriormente per essere maggiormente reattiva ai bassi regimi, garantendo una guida più fluida con vibrazioni minime. Tra le novità tecniche, nuovi alberi a camme, una mappatura del motore aggiornata, una maggiore sensibilità dell'acceleratore, rapporti del cambio ottimizzati e un rapporto di trasmissione finale più corto, progettato per migliorare l'accelerazione e la reattività della moto.

Il 4 cilindri è in grado di erogare 201 CV a 13.500 giri/minuto con scarico standard, oppure 206 CV a 14.000 giri/min con scarico slip-on Arrow in titanio omologato per uso stradale. La coppia, invece, è di 116 Nm a 11.000 giri/min.

MV Agusta Rush Titanio

Una ciclistica raffinata

La nuova MV Agusta Rush Titanio dispone di una ciclistica di ultimissima generazione. Troviamo infatti, l'ultima evoluzione del sistema di sospensioni semiattive Öhlins Smart EC 3.0 che possono contare sulla tecnologia Spool Valve di Öhlins, che offre una risposta dell'attuatore fino a sette volte più rapida rispetto alla precedente architettura a valvola a spillo, consentendo regolazioni dello smorzamento pressoché istantanee che si adattano continuamente agli input del pilota e alle condizioni stradali.

La moto può contare pure di nuova piattaforma software ''Event Based Control'' che analizza le dinamiche di guida in tempo reale e si integra perfettamente con i sistemi ABS, di controllo della trazione e di controllo dell'impennata. Il comportamento delle sospensioni è dinamicamente collegato alla modalità di guida selezionata. In tale modo, è possibile garantire un'esperienza di guida ottimizzata per ogni condizione.

Tanto titanio e carbonio

La moto propone diversi elementi in titanio e non mancano nemmeno dettagli in alluminio anodizzato Blu Titanio. Ci sono poi componenti in fibra di carbonio che presentano ora una nuova finitura a trama diagonale. Inoltre, per la nuova Rush Titanio arriva una sella interamente in Alcantara.

Prezzo

MV Agusta Rush Titanio sarà prodotta in soli 300 esemplari numerati a un prezzo di 44.900 euro. Inizio della produzione previsto per luglio 2026.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 07/04/2026