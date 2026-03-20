MV Agusta affida la logistica dei ricambi a DHL, stop ai ritardi: cosa cambia

L’obiettivo è garantire consegne più rapide e risolvere i problemi di disponibilità di ricambi e accessori

A DHL la logistica di MV Agusta. Le due aziende hanno infatti siglato una partnership strategica per migliorare l'efficienza nella gestione della logistica dei ricambi e degli accessori. In questo modo, MV Agusta intende migliorare i rapporti con i clienti, risolvendo alcune criticità passate nella disponibilità dei pezzi di ricambio e accessori che avevano interessato le concessionarie. Cosa cambia quindi? Già a fine 2025 l’intero magazzino ricambi e le operazioni logistiche di MV Agusta sono stati completamente trasferiti a DHL Supply Chain. Oggi gestisce ufficialmente tutte le attività di stoccaggio, mentre DHL Express continua a occuparsi della distribuzione.

Migliore gestione di ricambi e accessori

Gli obiettivi della partnership con DHL sono quelli di ottenere una gestione degli ordini più efficiente, consegne puntuali garantite e come già accennato prima, trovare una soluzione concreta alle criticità di disponibilità che in passato hanno interessato concessionari e clienti. Non è comunque finita qui perché contestualmente si stanno implementando sistemi IT avanzati e nuove strutture organizzative interne per rafforzare l’accuratezza delle giacenze e la capacità di risposta. In tale modo sarà possibile migliorare ulteriormente la continuità del servizio e l’esperienza del cliente.

Come evidenzia Luca Martin, CEO di MV Agusta Motor, ''la partnership con DHL rappresenta un passaggio fondamentale nel nostro impegno a offrire non solo motociclette straordinarie, ma anche un’esperienza di proprietà che rifletta l’eccellenza del nostro marchio e il nostro approccio orientato al cliente. Questa collaborazione ci consente di allineare le performance logistiche alle elevate aspettative della nostra clientela globale e della nostra rete di concessionari''.

Antonio Lombardo, CEO di DHL Supply Chain Italy, aggiunge che grazie all'esperienza globale nella logistica aftermarket e alle soluzioni integrate di DHL, forniranno operazioni di supply chain agili e resilienti, permettendo a MV Agusta di concentrarsi su innovazione e crescita, garantendo al contempo standard premium a livello mondiale.

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