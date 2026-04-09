MV Agusta e Tutti Pazzi per la Pista: nasce la Scuola di Guida Moto Sportiva Ufficiale

A chi piace guidare in pista con la propria moto e vorrebbe affinare le proprie competenze e abilità, arriva una novità interessante. Infatti, MV Agusta ha annunciato una partnership con Tutti Pazzi per la Pista che adesso diventa la Scuola di Guida Moto Sportiva Ufficiale MV Agusta.

MV Agusta

Molto di più che un semplice corso di guida

Durante i corsi di guida in pista, sarà utilizzata dagli istruttori professionisti una MV Agusta F3 800 R – Model Year 2026. Offriranno quindi dimostrazioni di guida reali, consentendo ai partecipanti di vedere le traiettorie ideali da tenere. Gli istruttori saranno anche un costante punto di riferimento visivo in pista per tutti i partecipanti che potranno quindi ''copiare'' linee e punti di corda. Gli allievi partecipano ai corsi con le proprie moto di qualsiasi marca e modello.

Non si tratta solo di semplici corsi di guida, ma di un percorso immersivo nel mondo MV Agusta. Infatti, accanto alle attività di formazione, la Scuola Ufficiale MV Agusta organizza anche Demo Ride nei migliori autodromi italiani, dando agli appassionati la possibilità di provare la nuova F3 R in un contesto sicuro, strutturato e supervisionato. Non semplici giri di prova, ma esperienze di guida in pista vere, con turni controllati e gestiti dallo staff, mai lasciati al caso.

Il calendario dei corsi di guida

La Scuola Ufficiale MV Agusta si svolgerà su tracciati quali Cremona Circuit, Tazio Nuvolari e Varano de’ Melegari. In ogni caso, piste scelte per gli elevati standard di sicurezza e il valore tecnico. Il completo calendario si può trovare in questa pagina del sito ufficiale di Tutti Pazzi per la Pista con tutte le informazioni circuito per circuito.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 09/04/2026