MV Agusta Brutale 800 Nero Carbonio: la naked italiana si veste di nero e rosso

MV Agusta presenta la Brutale 800 Nero Carbonio, interpretazione più raffinata ma allo stesso tempo aggressiva della naked italiana, modello che affianca la versione standard e che fa da trampolino di lancio per la nuova Brutale, che la casa varesina ha presentato recentemente a EICMA.

Cosa caratterizza la nuova MV Agusta Brutale

La finitura nera metallizzata — arricchita da uno strato aggiuntivo di clear coat — si abbina agli accenti in Rosso Ago sul telaio e sui cerchi, per un'identità visiva inconfondibile. Il design mantiene tutti gli elementi iconici della Brutale: il faro a goccia a LED, il forcellone monobraccio, il triplo scarico e il telaio a traliccio in acciaio, capace di coniugare rigidità e agilità. La ciclistica è affidata a una forcella USD Marzocchi da 43 mm completamente regolabile, monoammortizzatore Sachs con leveraggio progressivo, pinze freno Brembo radiali M4.32 con doppi dischi flottanti da 320 mm e pneumatici Bridgestone S22.

MV Agusta Brutale 800 Nero Carbonio

Cuore della moto è il tre cilindri 800cc da 113 CV e 85 Nm di coppia, dotato di albero controrotante per esaltare maneggevolezza e stabilità. A completare il pacchetto, una dotazione elettronica avanzata di serie e una garanzia di 5 anni.

Prezzo e data d'arrivo

Prodotta nello storico stabilimento di Schiranna (Varese), la MV Agusta Brutale 800 Nero Carbonio è disponibile a un prezzo di listino di 13.100 euro.

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