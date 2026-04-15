MV Agusta F3 R, taglio di prezzo per la supersportiva: ecco quanto costa adesso

MV Agusta F3 R adesso costa di meno. L'azienda ha infatti annunciato un riposizionamento del prezzo della sua supersportiva, per renderla ancora più competitiva. Di conseguenza, è arrivato un taglio del suo listino.

Quanto costa

Se a inizio gennaio scrivevamo che la F3 R 2026 era offerta a partire da 19.500 euro, adesso, a seguito della decisione di MV Agusta, il prezzo viene tagliato a 16.000 euro. L'azienda spiega che il segmento delle Supersport sta attraversando un'importante fase di trasformazione, per lasciare spazio a una nuova generazione di sportive di media cilindrata, progettate per offrire una maggiore fruibilità su strada. Per tale motivo è stato deciso di rivedere il prezzo della F3 R, per allineare il modello alle nuove dinamiche del segmento.

MV Agusta F3 R

MV Agusta F3 R, le principali specifiche tecniche

Il cuore pulsante della supersportiva è un motore 3 cilindri da 798 cc in grado di erogare 147 CV ed è omologato Euro 5+. La dotazione della moto è davvero completa e offre, tra le altre cose, una piattaforma inerziale a 6 assi, che gestisce quattro modalità di guida (Rain, Sport, Race, Custom), consentendo al pilota di personalizzare completamente parametri quali sensibilità dell’acceleratore, erogazione della coppia, freno motore, risposta del motore e limitatore di giri.

Non mancano nemmeno il controllo di trazione personalizzabile su 8 livelli, il controllo dell'impennata, il Launch Control, l'ABS cornering e il cruise control. La moto è inoltre equipaggiata con un display TFT a colori da 5,5 pollici.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 15/04/2026