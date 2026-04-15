MV Agusta F3 R, taglio di prezzo per la supersportiva: ecco quanto costa adesso

MV Agusta F3 R adesso costa di meno. L'azienda ha infatti annunciato un riposizionamento del prezzo della sua supersportiva, per renderla ancora più competitiva. Di conseguenza, è arrivato un taglio del suo listino.
Quanto costa
Se a inizio gennaio scrivevamo che la F3 R 2026 era offerta a partire da 19.500 euro, adesso, a seguito della decisione di MV Agusta, il prezzo viene tagliato a 16.000 euro. L'azienda spiega che il segmento delle Supersport sta attraversando un'importante fase di trasformazione, per lasciare spazio a una nuova generazione di sportive di media cilindrata, progettate per offrire una maggiore fruibilità su strada. Per tale motivo è stato deciso di rivedere il prezzo della F3 R, per allineare il modello alle nuove dinamiche del segmento.
MV Agusta F3 R, le principali specifiche tecniche
Il cuore pulsante della supersportiva è un motore 3 cilindri da 798 cc in grado di erogare 147 CV ed è omologato Euro 5+. La dotazione della moto è davvero completa e offre, tra le altre cose, una piattaforma inerziale a 6 assi, che gestisce quattro modalità di guida (Rain, Sport, Race, Custom), consentendo al pilota di personalizzare completamente parametri quali sensibilità dell’acceleratore, erogazione della coppia, freno motore, risposta del motore e limitatore di giri.
Non mancano nemmeno il controllo di trazione personalizzabile su 8 livelli, il controllo dell'impennata, il Launch Control, l'ABS cornering e il cruise control. La moto è inoltre equipaggiata con un display TFT a colori da 5,5 pollici.
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|F3 800 RR
|148 / 108
|22.000 €
|F3 800 RC
|148 / 108
|23.000 €
|F3 800 RR Ottantesimo
|148 / 108
|24.000 €
|F3 800 RR Competizione
|148 / 108
|34.000 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della MV Agusta F3 visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni MV Agusta F3