MV Agusta sarà presente a Wheels and Waves con la gamma 2026

Tra test ride, modelli esclusivi, moto storiche e competizioni come Punk’s Peak Race e Vintage Rally, il marchio sarà al centro della scena

MV Agusta sarà presente a Wheels and Waves di Biarritz dal 10 al 14 giugno. Per chi non lo conosce, si tratta di uno degli appuntamenti internazionali più importanti dedicati al mondo motociclistico dove si riesce a coniugare motociclismo, arte, cultura custom, competizione e lifestyle. La partecipazione di MV Agusta a questo importante appuntamento si inserisce in una strategia di dialogo diretto con le comunità internazionali di riferimento del marchio, quelle che ''condividono la stessa visione della moto come oggetto di desiderio, strumento di emozione e forma d'arte in movimento''.

MV Agusta porta la sua gamma 2026 e non solo

Tutti coloro che parteciperanno, all'interno del village di Wheels and Waves potranno scoprire la gamma 2026 di MV Agusta. Non solo vedere da vicino le moto ma anche provarle. Infatti, si potranno effettuare sessioni di demo ride organizzate per l'intera durata dell'evento.

MV Agusta a Wheels and Waves

Ma non è certo finita qui perché oltre ai nuovi modelli come le recenti Brutale Serie Oro e Superveloce 1000 AGO, MV Agusta porterà a Biarritz una selezione di veicoli storici provenienti dal proprio patrimonio, a testimonianza di una continuità di valori che attraversa decenni di storia industriale e sportiva italiana. Tra i pezzi esposti, una rarissima MV Agusta CSS 175/204 cc del 1958, un esemplare che ''incarna l'eccellenza tecnica e la raffinatezza stilistica che hanno reso MV Agusta un'icona ben oltre i confini del motorsport''.

Spazio alle gare

Wheels and Waves non è solo esposizione, perché non mancheranno anche le competizioni. In particolare, MV Agusta sarà protagonista in due delle gare più importanti. Alla Punk's Peak Race, la celebre gara di accelerazione sul rettilineo affacciato sull'Atlantico, scenderà in pista la nuova Superveloce 1000 Serie Oro, una motocicletta capace di fondere design senza tempo e prestazioni da superbike. Nel Vintage Rally, dedicato alle motociclette storiche da fuoristrada, sarà invece protagonista la MV Agusta 125 Regolarità del 1968, modello emblematico della vocazione competitiva off-road del marchio negli anni Sessanta.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 04/06/2026